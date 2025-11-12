Successo di presenze per l’assemblea organizzativa di Forza Italia a Pollena Trocchia

Riceviamo e pubblichiamo

Straordinario successo di presenze ed entusiasmo per l’assemblea organizzativa della sezione locale di Forza Italia, tenutasi lunedì sera a Pollena Trocchia. Nel corso della manifestazione, introdotta e moderata da Francesco Pinto, vicesegretario provinciale degli azzurri e vicesindaco del comune vesuviano, sono intervenuti l’onorevole Paolo Barelli, capogruppo del partito alla Camera dei Deputati, il segretario provinciale di Forza Italia, senatore Franco Silvestro, e il segretario regionale, onorevole Fulvio Martusciello.

Presenti, con i loro saluti, anche tutti gli assessori e i consiglieri comunali che hanno aderito al partito, Auriemma, Borrelli, Busiello, Cianniello e Di Sapio, e il responsabile seniores di Forza Italia Pollena Trocchia, Luigi Esposito. Dinanzi ai numerosi quanto interessati partecipanti, gli interventi si sono focalizzati ovviamente sull’imminente appuntamento elettorale, sulle possibilità che il centrodestra grazie all’enorme sforzo messo in campo dal partito ha di vincere, strappando la regione al malgoverno del centrosinistra che dura da un decennio. Ma ampio spazio è stato dato anche alla futura organizzazione della sezione locale.

«Abbiamo delineato quello che sarà il futuro assetto della sezione, con la costituzione di un movimento giovanile con un proprio responsabile, del gruppo “Azzurro donna”, dei dipartimenti disciplinari. A regime sarà nominato anche il direttivo e istituiti i militanti di quartiere, per facilitare la comunicazione e lo scambio di segnalazioni e proposte tra territorio, cittadini e istituzioni» ha detto Arturo Cianniello, segretario cittadino di Forza Italia, concludendo: «ringrazio gli onorevoli intervenuti e tutti coloro che si sono lasciati contagiare dall’entusiasmo di chi crede che tutto, con impegno, competenza e lungimiranza, può volgere al meglio».