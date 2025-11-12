Palma Campania, guasto alla rete idrica: scuole chiuse e parte del paese senza acqua 

Continuano i problemi alla rete idrica di Palma Campania.

È ufficialmente iniziato il secondo giorno senza acqua per Palma Campania. Già da ieri il sindaco Nello Donnarumma aveva avvisato i cittadini con un post su Facebook, in cui spiegava i motivi della bassa pressione già dal giorno precedente. Ha spiegato che la Gori sta effettuando dei lavori alla rete idrica del paese, ma le lamentele dei cittadini non si sono fatte attendere nonostante la spiegazione: due giorni con pressione minima o completa assenza di acqua è certamente invalidante, soprattutto perché nessuno era al corrente di questa problematica e degli eventuali lavori, al punto che solo nelle prime ore della mattinata il sindaco ha annunciato la chiusura delle scuole.

Già ieri la comunità palmese era stata avvisata circa un immediato intervento da parte dell’azienda ma, a quanto pare, il problema non è ancora stato risolto. Si pensava che nella notte si sarebbe trovata una soluzione e invece così non è stato, motivo per cui il primo cittadino ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e di tutti gli edifici pubblici sul territorio almeno per la giornata di oggi.

Stando a quanto detto dal Sindaco il problema, che a quanto pare è risultato più acuto di quanto ci si aspettasse subendo grandi rallentamenti, dovrebbe essere risolto nella giornata in corso, anche se in questi casi non è detto che accada realmente.

Pertanto non resta che aspettare e capire se il guasto idrico verrà aggiustato davvero e l’acqua ripristinata in tutte le abitazioni.