San Vitaliano, grande partecipazione per la presentazione della lista “San Vitaliano in buone mani”

San Vitaliano. Si è tenuta nella serata di ieri, 29 aprile, presso un’aula consiliare gremita ed entusiasta, la presentazione ufficiale della lista “San Vitaliano in buone mani”.

L’evento, moderato dalla giornalista Gabriella Bellini, ha segnato l’inizio della sfida elettorale per la compagine guidata dal candidato sindaco Pasquale Raimo.

Durante la presentazione, i candidati al Consiglio Comunale, hanno sottolineato la compattezza del gruppo e la serietà del progetto, raccontando le motivazioni che li hanno portati a intraprendere questa esperienza politica. Donne e uomini accomunati dalla necessità di rifondare il senso di comunità e di intervenire sulle priorità amministrative del paese.

La squadra è composta da Maria Giuseppina Alaia detta Pina, Natalia Ciraulo detta Loredana, Francesco Marzullo detto Francesco, Domenico Mascia, Ivana Mascia, Emilio Perrone, Giuseppe Piccolo detto Peppe, Pietro Piscopo, Pasquale Pizzini, Rosanna Sanges, Annunziata Anna Spiezia detta Nunzia e Antonio Spiezia detto Faraone.

La cittadinanza ha risposto con una partecipazione significativa, testimoniando una diffusa fiducia nel candidato sindaco e in tutta la squadra. L’evento si è concluso con l’intervento di Raimo, che ha delineato una visione di paese basata su decoro, trasparenza e partecipazione.

“Mi candido per amore del mio paese e per mettermi al servizio della comunità con un impegno totale. Insieme a una squadra dedita e appassionata, affronteremo le emergenze di San Vitaliano, a partire dall’ambiente, dal decoro urbano, dalla scuola, dalla sicurezza e dalla vivibilità. Centrale sarà il tema della legalità. La nostra porta sarà sempre aperta al confronto reale: vogliamo una comunità solidale, trasparente e partecipe dove nessuno resti mai indietro”, ha dichiarato Raimo.