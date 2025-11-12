Acerra, arrestato dopo aver picchiato la moglie

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 61enne di Acerra, con precedenti di polizia, anche specifici, per maltrattamenti in famiglia.
Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Acerra, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla Sala Operativa, sono intervenuti presso un’abitazione per la segnalazione di una lite familiare.
Giunti sul posto, i poliziotti sono stati avvicinati da una donna in evidente stato di agitazione, la quale, indicando il marito, ha raccontato che lo stesso, poco prima, l’aveva aggredita fisicamente, come già accaduto in precedenti occasioni.
Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.