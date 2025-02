Storia e aneddoti della Napoletanità, Colella incanta Pomigliano

POMIGLIANO D’ARCO – L’incontro tra i cittadini di Pomigliano d’Arco, e l’autore Amedeo Colella, si è trasformato in un viaggio tra storia, aneddoti e tradizioni della cultura napoletana, con momenti di divertimento e riflessione. L’evento, svoltosi ieri nel Palazzo dell’Orologio, è stato organizzato in collaborazione con UNITRE Pomigliano, ed ha avuto il patrocinio del Comune di Pomigliano d’Arco.

Colella, autore de “I nuovissimi quiz per l’esame di napoletanità” e “Napoli 365”, è noto per il suo stile coinvolgente e ironico, ed ha accompagnato il pubblico in un viaggio affascinante tra storia, aneddoti e tradizioni della cultura napoletana, regalando momenti di autentico divertimento e riflessione. La serata è stata arricchita dagli interventi musicali a cura dell’Associazione Culturale A’ Sunagliera, ed impreziosita dagli interventi di Nicola Manna, presidente di UNITRE Pomigliano.

L’evento, spiegano gli organizzatori, “segna un altro importante successo per la libreria La Scala dei Sogni, che ha già ospitato una precedente edizione dell’incontro con Amedeo Colella, dimostrando ancora una volta il grande interesse del pubblico per iniziative culturali di questo tipo”.