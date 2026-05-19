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Somma Vesuviana. Harley, musica e solidarietà: grande debutto per il Somma Bikers Fest

Redazione ilMediano.it
di Redazione ilMediano.it
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Riceviamo e pubblichiamo
Somma Vesuviana ha ospitato con entusiasmo il 1° Somma Bikers Fest, il primo evento motociclistico organizzato dal gruppo “Svalvolati on the Road”, nato dalla passione per le Harley-Davidson e dal desiderio di creare un momento di incontro e condivisione tra motociclisti.
La manifestazione si è svolta nel area parcheggio del Ristorante “Rose Rosse “ e per questo il primo ringraziamento va alla Famiglia Molaro a seguire il patrocinio del Comune di Somma Vesuviana e con l’approvazione della Chiesa di Santa Maria a Castello, richiamando numerosi gruppi biker provenienti da tutta la Campania e da diverse regioni italiane.
Ad aprire ufficialmente la serata è stato un intervento significativo di Marcella Rastelli, referente a Napoli dell’associazione AIFA, che ha sottolineato il valore sociale degli eventi di aggregazione e l’importanza di fare rete tra associazioni, territorio e comunità.
Il programma si è articolato in diversi momenti dedicati alla community motociclistica: interventi sul palco, partecipazioni di importanti gruppi biker, musica live e l’esposizione di numerose Harley-Davidson che hanno fatto da cornice a una serata ricca di entusiasmo e partecipazione. Durante gli interventi è stato ribadito il valore della sicurezza stradale, dello spirito di fratellanza tra motociclisti e della necessità di creare occasioni sane di incontro.
La manifestazione ha avuto anche un importante finale solidale: parte dei proventi della serata sarà destinata in beneficenza proprio alla Chiesa di Santa Maria a Castello, a testimonianza del forte legame tra il mondo biker e il territorio.
“Questo evento rappresenta l’inizio di un percorso”, spiegano gli organizzatori.  “L’obiettivo è far crescere il Somma Bikers Fest e trasformarlo in un appuntamento fisso per tutti gli appassionati”.
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