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Casamale, ZTL disattesa: tra corse notturne e traffico selvaggio nei vicoli

Federica Catapano
di Federica Catapano
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Al Casamale si continua a sfrecciare tra i vicoli stretti. Un problema quotidiano che esaspera i residenti, nonostante la presenza della ZTL e delle telecamere installate poco prima della caduta dell’amministrazione comunale di Sarno. Una misura che, però, secondo molti cittadini, non avrebbe mai funzionato davvero.

C’è chi continua a ignorare i divieti, attraversando perfino contromano i vicoli di via Giudecca, approfittando dell’assenza di telecamere nella zona. A questo si aggiunge il fenomeno della sosta selvaggia, ormai fuori controllo nonostante i numerosi divieti presenti nel quartiere.

Non sono rare le chiamate a carabinieri e polizia municipale per segnalare schiamazzi notturni e vere e proprie “corse da rally” tra le stradine del borgo antico. Ma anche qui i residenti denunciano difficoltà: i vigili urbani di Somma Vesuviana non effettuano servizio nelle ore notturne e, in caso di emergenza, bisogna rivolgersi alla Tenenza dei carabinieri di Castello di Cisterna.

L’ultimo episodio si è verificato ieri sera, quando una Fiat Panda è finita contro un palo della corrente. Grande spavento per il forte boato, ma fortunatamente non si registrano feriti.

I residenti chiedono ora interventi concreti e sperano che, con l’elezione del nuovo sindaco, la ZTL possa essere finalmente rivista e resa realmente efficace. Nel frattempo resta la paura che, prima o poi, possa verificarsi qualcosa di molto più grave.

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