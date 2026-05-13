Somma Vesuviana, il 16 maggio Open Day alla Michelangelo: porte aperte ai laboratori di meccanica e saldatura

SOMMA VESUVIANA – Orientarsi nel mondo del lavoro oggi può essere non semplice, ma ci sono settori che sono sempre alla ricerca di personale qualificato. Per rispondere a queste domande, il prossimo 16 Maggio 2026 la Michelangelo SRL organizza un incontro informativo presso la propria sede in Via Malatesta, 40/D.

L’iniziativa nasce per permettere a giovani, disoccupati o a chi vuole magari cambiare percorso lavorativo, di toccare con mano gli strumenti del mestiere: dai macchinari tradizionali e CNC alle tecniche di saldatura professionale, mostrate da saldatori esperti nelle varie tecniche.

L’obiettivo dell’evento, completamente gratuito, è mostrare il “dietro le quinte” di alcune delle professioni più richieste dalle aziende del territorio e non solo. La carenza di figure specializzate nel comparto metalmeccanico rappresenta oggi un paradosso: le imprese cercano disperatamente personale che, se adeguatamente formato, può accedere a carriere solide e ben remunerate, una volta avviati.

Durante la mattinata, i partecipanti potranno scoprire i percorsi formativi per diventare:

Tornitore e Fresatore

Disegnatore CAD e Operatore CAM (la mente dietro la progettazione digitale)

(la mente dietro la progettazione digitale) Specialista in Saldatura (MIG, MAG, TIG)

(MIG, MAG, TIG) Carpentiere Metallico

Tecnico Qualificato

L’Hub Tecnico Michelangelo: eccellenza e innovazione Attraverso i suoi portali dedicati (corsisaldatura.it, corsimetalmeccanica.it e formazionemichelangelo.it), Michelangelo si è affermato come un punto di riferimento del settore. L’approccio è chiaro: trasformare lo studente in un professionista pronto per l’officina, dando le basi teoriche e pratiche per rendere agevole l’ingresso in azienda, per entrambe le parti.

L’Open Day è aperto a tutte le fasce d’età. Che si tratti di un ragazzo alla prima esperienza o di un lavoratore che desidera cambiare settore e riqualificarsi, la mezza giornata, volutamente organizzata il Sabato, offrirà una panoramica completa sulle possibilità di inserimento lavorativo. “Non scegli solo un corso, scegli chi vuoi diventare” è il claim che accompagna l’iniziativa, sottolineando l’importanza della crescita personale e professionale.

Come partecipare Per garantire a tutti la possibilità di visitare i laboratori e interagire con i docenti e i tecnici esperti, è consigliata la prenotazione.

Per informazioni e iscrizioni all’Open Day:

Telefono: 081 5317865

081 5317865 Siti web: corsisaldatura.it | www.corsimetalmeccanica.it

corsisaldatura.it | www.corsimetalmeccanica.it Sede: Via Malatesta, 40/D – Somma Vesuviana (NA)

Via Malatesta, 40/D – Somma Vesuviana (NA) Per iscriversi: https://michelangeloservice.it/open_day_maggio26

L’appuntamento è per il 16 maggio: un’occasione d’oro per toccare con mano le tecnologie che muovono l’industria moderna e per dare una svolta concreta al proprio futuro professionale.