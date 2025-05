Somma , lettera in redazione, “S. M. del Pozzo: sparito il defibrillatore e distrutta la casetta dell’acqua”

Riceviamo e pubblichiamo

Gentile Direttore,

vi scrivo per segnalare che in zona Santa Maria del Pozzo, nello spiazzale antistante alla chiesa, non c’è più il dispositivo DAE (Defibrillatore Automatico Esterno, un dispositivo medico portatile di emergenza utilizzato per ripristinare il ritmo cardiaco in caso di arresto cardiaco di una persona). Presumo sia stato manomesso e quindi sottratto dalla sua postazione. Data l’importanza, potrebbe essere utile dare voce all’accaduto sui vostri canali di comunicazione in modo da sensibilizzare le istituzioni nel ripristinare il dispositivo.

Tra l’altro, la stessa zona, riversa in condizioni di degrado, di abbandono e di pericolo per via di vecchie panchine divelte e distrutte lasciate a terra con spuntoni di ferro e calcinacci e della Casa dell’Acqua ormai distrutta e lasciata all’incuria e alla mercè di chi la utilizza come orinatoio pubblico e accumulo di immondizia.