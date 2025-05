Somma Vesuviana, grave incidente tra due moto: feriti due ragazzi

Somma Vesuviana. Violento incidente in via Aldo Moro: coinvolte due moto, due giovani in ospedale.

Paura nel pomeriggio di oggi a Somma Vesuviana. In via Aldo Moro, nei pressi del noto supermercato Gennari, dove si è verificato un grave incidente che ha coinvolto due motocicli. Si tratta di una tra le strade principali della città che è stata spesso teatro di incidenti, con auto parcheggiate su entrambi i lati.

A scontrarsi, nel primo pomeriggio, sono state due moto condotte da due giovani, uno originario di Somma Vesuviana e l’altro di Marigliano. L’impatto è stato violento e ha richiesto l’intervento immediato della Polizia Municipale e dei Carabinieri, che hanno chiuso l’accesso alla strada per diverse ore al fine di consentire i rilievi e garantire la sicurezza.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 con due ambulanze, che hanno prestato i primi soccorsi e trasportato i due giovani in ospedale. Uno è stato portato all’Ospedale del Mare e pare che debba subire un intervento chirurgico, l’altro al Cardarelli. Le loro condizioni sono ancora in fase di accertamento, ma secondo le prime informazioni non sarebbero in pericolo di vita.

Anche il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno, è intervenuto per rassicurare la cittadinanza con un post sulla sua pagina Facebook: “In merito all’incidente occorso a via Aldo Moro e che ha visto coinvolte due moto, sentita la polizia municipale, voglio rassicurare per quanto possibile tutti sulle condizioni dei ragazzi che erano vigili al momento dell’arrivo delle ambulanze”. Le autorità sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.