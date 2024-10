Somma Vesuviana, l’appello di Nocerino in vista del consiglio comunale: “Fermiamo lo scempio dell’amministrazione comunale prima che sia troppo tardi”

“A metà del suo percorso amministrativo, il giudizio di “Siamo Sommesi” su Salvatore Di Sarno resta immutato: gli mancano le basi per dare qualità al governo della città, in un periodo storico in cui si sta decidendo il futuro del territorio e in cui i fondi Pnrr devono essere spesi con oculatezza e lungimiranza”. A dichiararlo è Giuseppe Nocerino, capogruppo in consiglio comunale di “Siamo Sommesi” e consigliere metropolitano.

In vista del consiglio comunale di venerdì a Somma Vesuviana, con punti all’ordine del giorno molto importanti, Nocerino chiarisce alcuni aspetti della vita amministrativa: “Noi siamo da quattro anni coerentemente all’opposizione, ma va ricordato che Di Sarno ha scelto di cambiare la sua maggioranza, fare a meno di persone di esperienza (senza mai spiegare le motivazioni) e formare una coalizione a suo sostegno che si regge solo su incarichi, poltrone e pochi altri interessi. Per non parlare, poi, dell’apparato burocratico e amministrativo: per lo più persone che difettano di competenza, quando non aleggia il sospetto di affari poco chiari. Negli ultimi mesi, poi, la situazione è diventata drammatica”.

Nocerino entra nei dettagli: “La gestione finanziaria è stata caratterizzata dalla esternalizzazione dei servizi per centinaia di migliaia di euro e dalla presunta “scoperta” di un disavanzo di 12 milioni di euro per le casse del Comune, per il quale l’ente è stato già sbugiardato grazie ai nostri ricorsi giudiziari. Il pasticcio sul rendiconto finanziario, poi, ha fatto il resto: l’attuale rendiconto è inattendibile e non veritiero, anche se si finge di ignorarlo. La dimostrazione di tutto questo sta nel fatto che da gennaio 2024 la spesa corrente del Comune è notevolmente aumentata, nonostante sia lo stesso Comune a parlare di debiti e deficit. Stiamo parlando di spese pazze, che noi abbiamo denunciato e denunceremo ancora”.

Un altro passaggio Nocerino lo fa sull’edilizia scolastica: “Rischiamo seriamente di non avere più la scuola Arfè, un plesso storico di Somma Vesuviana. Hanno raccontato favolette e bugie, ma la verità è questa”.

Infine, conclude Nocerino: “Questa gestione così scellerata porterà danni seri ai cittadini, ai quali l’ente finirà col mettere le mani in tasca. Somma Vesuviana si ritroverà a pagare più tasse e ad aver servizi sempre meno efficienti, andando avanti così. Noi facciamo appello alla cittadinanza, affinché sostenga la nostra opposizione, e ai consiglieri di maggioranza che hanno coscienza e intelligenza: fermiamo questa amministrazione prima che si troppo tardi. Si riuniscono per parlare solo di poltrone, mentre la città sprofonda del baratro”