giovedì, Aprile 23, 2026
18 C
Napoli
scrivi qui...
CronacaPrima pagina
tempo di lettura:1 min
2728

Tre esplosioni svegliano Marigliano, assalto da film alla banca

Redazione1
di Redazione1

 

Tre violente esplosioni in pieno centro a Marigliano riportano al centro dell’attenzione un fenomeno che negli ultimi giorni sta preoccupando l’intera area a nord di Napoli: gli assalti agli istituti di credito.

Il boato registrato su Corso Umberto I, davanti alla filiale della Banca Popolare di Bari, segue infatti una scia di episodi simili avvenuti tra Pomigliano d’Arco e i comuni limitrofi, dove banche e sportelli automatici sono diventati bersagli privilegiati.

Solo pochi giorni fa, a Pomigliano, un gruppo di malviventi ha tentato un colpo in una filiale bancaria forzando l’ingresso e cercando di scardinare una cassa automatica, senza però riuscire a portare via denaro. In altri casi, invece, è stata utilizzata la cosiddetta tecnica della “marmotta”, con esplosivi inseriti negli sportelli bancomat per farli saltare

Un’escalation che non è nuova: già nei mesi scorsi tra Marigliano, Scisciano e Pomigliano si erano registrate esplosioni simili, spesso nel cuore della notte, con danni ingenti e forte allarme tra i residenti.

L’episodio di oggi, però, segna un salto di livello: le esplosioni sono avvenute in pieno centro e a distanza ravvicinata, segno di un’azione più aggressiva e potenzialmente più rischiosa per la popolazione.

Gli investigatori stanno cercando di capire se dietro ci sia una stessa banda o gruppi diversi che stanno colpendo con modalità analoghe. Le tecniche cambiano – dalla forza bruta agli ordigni – ma l’obiettivo resta lo stesso: gli sportelli bancari.

Intanto cresce la preoccupazione tra cittadini e commercianti, mentre le forze dell’ordine rafforzano i controlli sul territorio. Il timore è che non si tratti di un episodio isolato, ma dell’ennesimo tassello di una strategia criminale ormai diffusa.

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Politica

Elezioni a Saviano, corsa contro il tempo per liste e candidati: Franco ufficializza, attesa per Simonelli

0
A Saviano si delinea una competizione elettorale che potrebbe...
Cronaca

Arsenale nascosto in un muro, sequestrate pistole e droga nella 219 di Brusciano

0
Un nascondiglio improvvisato ma ben studiato, ricavato tra le...
Il posto di Harry

Girolamini, la Biblioteca torna a vivere: tesori ritrovati, cultura restituita

0
  La Biblioteca dei Girolamini di Napoli riapre: un patrimonio...
Attualità

Pollena Trocchia, famiglie, fragilità e inclusione: presentazione di “Campania Welfare N24”

0
Riceviamo e  pubblichiamo   Un progetto che nasce per offrire risposte...
Avvenimenti

Nola, festa dei gigli: al via la presentazione dello statuto e del regolamento

0
Riceviamo e pubblichiamo Saranno presentati alla cittadinanza lunedì 27 aprile...

Argomenti

Politica

Elezioni a Saviano, corsa contro il tempo per liste e candidati: Franco ufficializza, attesa per Simonelli

0
A Saviano si delinea una competizione elettorale che potrebbe...
Cronaca

Arsenale nascosto in un muro, sequestrate pistole e droga nella 219 di Brusciano

0
Un nascondiglio improvvisato ma ben studiato, ricavato tra le...
Il posto di Harry

Girolamini, la Biblioteca torna a vivere: tesori ritrovati, cultura restituita

0
  La Biblioteca dei Girolamini di Napoli riapre: un patrimonio...
Attualità

Pollena Trocchia, famiglie, fragilità e inclusione: presentazione di “Campania Welfare N24”

0
Riceviamo e  pubblichiamo   Un progetto che nasce per offrire risposte...
Avvenimenti

Nola, festa dei gigli: al via la presentazione dello statuto e del regolamento

0
Riceviamo e pubblichiamo Saranno presentati alla cittadinanza lunedì 27 aprile...
Avvenimenti

Casamarciano celebra memoria e ambiente con “Radici di Libertà”

0
Riceviamo e pubblichiamo Il 23 aprile corteo civico e piantumazione...
Cronaca

Muore travolto dall’auto durante riparazione, tragedia nell’officina ad Acerra

0
Dramma nel pomeriggio di ieri ad Acerra, dove un...
Politica

Cambio nella giunta Bene, Giova succede a Casolaro

0
Il sindaco di Casoria, Raffaele Bene, annuncia un avvicendamento all’interno della...

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàPoliticaComunicati Stampa
Adv
Articolo precedente
Girolamini, la Biblioteca torna a vivere: tesori ritrovati, cultura restituita
Articolo successivo
Arsenale nascosto in un muro, sequestrate pistole e droga nella 219 di Brusciano
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996