Somma, restyling del Felice Nappi, l’assessore Micillo: “Un passo avanti enorme per la città”

Il nuovo Felice Nappi si farà. Dopo anni di ritardi, interventi spot, proclami elettorali e polemiche lo stadio di Somma Vesuviana avrà il suo profondo restyling. È iniziato l’8 Ottobre l’iter per i lavori di adeguamento del Nappi.

“Mi preme ringraziare il Dirigente ai lavori Pubblici arch. Giuseppe Schiattarella e il suo relativo ufficio per il lavoro che sta svolgendo in questo momento storico. Questo che stiamo approntando è un passo avanti enorme per questa città” commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Ezio Micillo. “Questa è solo una delle opere che stiamo mettendo in campo, nel breve e lungo periodo, per migliorare, in modo netto e deciso, la qualità e la quantità di servizi offerti da Somma Vesuviana alla sua comunità” chiosa Micillo. L’Assessore poi spiega nel dettaglio gli interventi. “Prevediamo una spesa di poco superiore ai 700 mila che consentiranno non solo di adeguare lo stadio agli standard previsti dalle vigenti normative, ma anche di ottimizzare i costi che graveranno nei prossimi anni sulla collettività Sommese”. Il riferimento è soprattutto al manto erboso del Nappi che diventerà in erba sintetica abbattendo di fatto i costi relativi alla manutenzione futura. Il membro della Giunta Di Sarno fa chiarezza anche sulla provenienza dei Fondi: <<La soddisfazione di portare avanti questi progetti è anche il voler dimostrare che come amministrazione Di Sarno siamo finalmente in grado di ottimizzare le risorse sovracomunali che ci vengono concesse. In particolare modo- prosegue Micillo- questi sono Fondi C.I.S. “Dalla Terra dei Fuochi al Giardino D’Europa” che sono arrivati qualche anno fa e di cui nessuno si era occupato fino ad ora>>. Le parole dell’assessore fanno da eco al pensiero di Umberto Parisi, consigliere comunale della maggioranza Di Sarno, particolarmente impegnato sul fronte delle macro progettualità cittadine. “Con quest’atto si è dato il via all’espletamento gara e ci inorgoglisce in quanto questi fondi stavano finendo nel dimenticatoio arrecando un serio danno non solo a questa comunità, ma anche alle generazioni future. Abbiamo stilato una road map dei macro interventi (la prima in ordine di tempo è stata l’area mercatale n.d.r.) – prosegue il Consigliere- che di qui a qualche anno ci darà enormi soddisfazioni. So che molti si fermano alle polemiche e alle schermaglie politiche, ma nulla tiene rispetto alla soddisfazione di dare a questa città un nuovo volto, più funzionale e qualitativamente superiore rispetto a quello odierno”.