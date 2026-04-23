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Casamarciano celebra memoria e ambiente con “Radici di Libertà”

Comunicato Stampa
di Comunicato Stampa
Riceviamo e pubblichiamo
Il 23 aprile corteo civico e piantumazione degli Alberi della Costituzione
Il Comune di Casamarciano, in collaborazione con l’Associazione nazionale I Paesi più Sostenibili d’Italia, la Pro Loco Hyria, la Protezione Civile di Casamarciano, ACLI Giovani, CTA Napoli, le associazioni del territorio e l’Istituto Comprensivo Padre Arturo d’Onofrio, promuove per la mattinata del 23 aprile l’iniziativa “Radici di Libertà”, un appuntamento dedicato ai valori della memoria democratica, della partecipazione civica e della sostenibilità ambientale.
L’evento nasce nel solco delle celebrazioni della Giornata della Terra (22 aprile) e della Festa della Liberazione (25 aprile), unendo idealmente la tutela dell’ambiente ai principi di libertà, responsabilità e convivenza sanciti dalla Costituzione italiana.
Protagonisti della giornata saranno gli studenti dell’Istituto Comprensivo Padre Arturo d’Onofrio di Casamarciano, insieme agli studenti del Liceo Carducci impegnati in attività di PCTO, alle istituzioni, alle associazioni locali e ai cittadini.
Il programma prevede il corteo civico, la deposizione delle corone commemorative ai monumenti cittadini e, a seguire, la piantumazione degli Alberi della Costituzione, essenze arboree simbolicamente dedicate ai valori fondanti della Repubblica. Gli alberi saranno forniti dal Vivaio regionale, su richiesta delle associazioni promotrici.
Il Sindaco Clemente Primiano dichiara:
“Radici di Libertà rappresenta un momento importante per la nostra comunità, perché mette insieme il ricordo della storia, il rispetto delle istituzioni democratiche e l’attenzione concreta verso l’ambiente. Coinvolgere i giovani significa investire sul futuro, trasmettendo valori che devono continuare a vivere nel tempo.”
Il Presidente nazionale dell’Associazione I Paesi più Sostenibili d’Italia, Giuseppe Vitale, aggiunge:
“Questa iniziativa interpreta perfettamente la missione della nostra rete: rendere i territori protagonisti di buone pratiche che uniscono comunità, educazione civica e sostenibilità. Piantare un albero dedicato alla Costituzione significa dare radici solide ai principi su cui si fonda il nostro Paese.”
A supporto dell’organizzazione saranno presenti anche i volontari del Servizio Civile Universale del Comune e delle associazioni coinvolte.
L’Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare a una mattinata di condivisione, memoria e impegno civico, nel segno di una comunità che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici.
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