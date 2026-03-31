martedì, Marzo 31, 2026
9.2 C
Napoli
scrivi qui...
Avvenimenti
tempo di lettura:1 min
235

Somma Vesuviana, La Famiglia Cefalo: “La Domenica di Pasqua sarà una Domenica d’Amore”

Comunicato Stampa
di Comunicato Stampa
Riceviamo e pubblichiamo
Nasce la fondazione “GIULIANO CEFALO – IL CUORE DI UNA TIGRE”, e nasce dal cuore. Non da un’idea, ma da un amore immenso che continua a vivere, a camminare, a tendere la mano.
Domenica 5 aprile, giorno della Santa Pasqua, la famiglia Cefalo sarà presente in Piazza Vittorio Emanuele III a Somma Vesuviana per dare inizio a questo cammino: un progetto fatto di presenza vera, di sguardi, di abbracci, di umanità.
Giuliano è amore puro.
Giuliano è quell’amore che non si spegne, che resta e cresce.
Insieme alla sua mamma, Maria, ha camminato accanto a chiunque avesse bisogno, senza mai voltarsi dall’altra parte. Non solo aiuti concreti, ma qualcosa di ancora più grande: esserci, sempre.
Ed è questo che la fondazione vuole continuare a donare:
amore per la famiglia, rispetto per gli amici, vicinanza a chi si sente solo, calore umano per chi lo cerca, un abbraccio per chi ne ha bisogno.
Maria Pangiroli racconta:
“Se oggi sono qui, è per continuare questa missione. Se Dio ha voluto lasciarmi su questa terra, è perché il messaggio d’amore di Giuliano deve arrivare ovunque. Deve entrare nei cuori di chi non lo ha incontrato e restare vivo, indelebile, in quelli di chi lo ama ogni giorno.”
Questo è un appello sincero, profondo, rivolto a tutte le famiglie.
A chi sta attraversando un momento difficile.
A chi si sente sopraffatto dalla vita, dal lavoro, dalle preoccupazioni.
A chi ha bisogno di ricordare che è l’amore, solo l’amore, a far crescere i figli forti, sereni, veri.
Per Maria, questa Pasqua non sarà una festa come le altre.
Diventerà festa solo se riuscirà a regalare un sorriso a tanti bambini.
Durante la giornata ci saranno uova di Pasqua, giochi, ma soprattutto un gesto simbolico e potente: piccoli semi da piantare insieme ai propri genitori.
Semi da curare, da aspettare, da vedere crescere.
Perché quel germoglio è la vita.
È speranza.
È l’amore che, se custodito, continua a nascere ogni giorno.
Saremo in tanti.
Saremo insieme.
Saremo presenza vera per chiunque ne abbia bisogno.
Giuliano sarà lì.
Nel sorriso di un bambino.
In un abbraccio dato senza chiedere nulla.
In ogni gesto d’amore.
Perché questa Domenica di Pasqua non sarà solo una ricorrenza.
Sarà una Domenica d’Amore.
Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Cronaca

Pomigliano, tentato furto nel cimitero

0
La notte scorsa un gruppo di malviventi ha tentato...
Avvenimenti

Pompei incanta gli studenti: al Pantaleo incontro con il direttore Gabriel Zuchtriegel

0
Grande partecipazione all’IISSS “Eugenio Pantaleo” di Torre del Greco...
Politica

Somma Vesuviana al voto. PD, stallo e tensioni interne: alcuni iscritti chiedono un’assemblea urgente

0
Pressing interno per convocare un confronto immediato. Nel mirino...
Attualità

Giornata Mondiale dell’Acqua, l’EIC celebra la rinascita del Sarno: un docufilm e una rivista

0
  La Giornata Mondiale dell’Acqua, istituita dall’ONU nel 1992, ha...
Cronaca

Donna simula rapimento del figlio per like a Marigliano

0
Una madre ha inscenato il rapimento del figlio piccolino...

Argomenti

Cronaca

Pomigliano, tentato furto nel cimitero

0
La notte scorsa un gruppo di malviventi ha tentato...
Avvenimenti

Pompei incanta gli studenti: al Pantaleo incontro con il direttore Gabriel Zuchtriegel

0
Grande partecipazione all’IISSS “Eugenio Pantaleo” di Torre del Greco...
Politica

Somma Vesuviana al voto. PD, stallo e tensioni interne: alcuni iscritti chiedono un’assemblea urgente

0
Pressing interno per convocare un confronto immediato. Nel mirino...
Attualità

Giornata Mondiale dell’Acqua, l’EIC celebra la rinascita del Sarno: un docufilm e una rivista

0
  La Giornata Mondiale dell’Acqua, istituita dall’ONU nel 1992, ha...
Cronaca

Donna simula rapimento del figlio per like a Marigliano

0
Una madre ha inscenato il rapimento del figlio piccolino...
Politica

San Vitaliano al voto. Pasquale Raimo, detto Lino, annuncia la candidatura a Sindaco

0
Riceviamo e pubblichiamo   San Vitaliano. Pasquale Raimo, detto Lino, annuncia...
Comunicati Stampa

Marigliano, videosorveglianza: convenzione con i Carabinieri. Bocchino: “Controllo H24, sicurezza più forte”

0
L’Amministrazione comunale di Marigliano rafforza il sistema di sicurezza...
Cronaca

San Giorgio, Polizia Locale chiude locale dopo blitz

0
Proseguono le attività del Comando di Polizia Municipale di...

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàComunicati StampaPolitica
Adv
Articolo precedente
Somma Vesuviana al voto. PD, stallo e tensioni interne: alcuni iscritti chiedono un’assemblea urgente
Articolo successivo
Pompei incanta gli studenti: al Pantaleo incontro con il direttore Gabriel Zuchtriegel
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996