Somma Vesuviana, il sindaco in diretta video con gli alunni del Liceo Torricelli

Salvatore Di Sarno (sindaco di Somma Vesuviana) : “Cari ragazzi prestate attenzione e rispettate le regole e soprattutto l’obbligo della mascherina all’aria aperta e al chiuso, in tutti i locali. Da domani al via le vaccinazioni per i bambini dai 5 agli 11 anni!”.

“La didattica in presenza è stata fondamentale per i ragazzi perché si stava perdendo il contatto con l’altro, con i compagni di banco, con il collega, con l’amico. Non dimenticherò la situazione grave in cui era la comunità di Somma Vesuviana. I miei cittadini chiamavano descrivendo la mancanza d’aria e fino a tarda sera ero in ufficio a rispondere e parlavo con quei cittadini che erano in situazioni davvero drammatiche. Decisi dunque di mettere un’ambulanza solo per i miei cittadini. Ai ragazzi ho voluto raccontare il Covid, della quarantena, dell’isolamento al quale vanno incontro tutti coloro i quali vengono colpiti dal Covid. Ora abbiamo un problema serio con la recrudescenza della variante Omicron. Io spero che i ragazzi, al rientro dalle vacanze, possano ritornare a scuola con la didattica in presenza. La scuola merita rispetto ad iniziare dal corpo docente. I professori sono la seconda famiglia per i ragazzi. Purtroppo abbiamo una recrudescenza di questa variante. L’appello ai giovani è di fare attenzione cercando di vivere questo periodo di spensieratezza della propria vita ma nel rispetto delle regole. Evitiamo assembramenti fuori ai locali, pensiamo alla tutela della salute degli anziani, riscopriamo la bellezza dello stare in famiglia, della telefonata agli amici. Se usciamo ricordiamo le regole: mascherine anche all’aria aperta, distanziamento e no agli assembramenti. Oggi ringrazio la dirigente scolastica Anna Giugliano per avermi reso parte di questo momento di condivisione”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano, parlando in diretta video ed audio ai ragazzi del Liceo Scientifico. Il primo cittadino, dal proprio ufficio di Palazzo Torino, è “entrato” nelle aule collegandosi mediante il sistema della LIM la Lavagna Interattiva Multimediale. In diretta con i ragazzi c’era, collegata dal suo ufficio di Presidenza, Anna Giugliano, Dirigente del Liceo Scientifico – Classico “Evangelista Torricelli”.

In questo modo tutti i docenti e gli studenti hanno potuto interloquire a distanza con il sindaco il quale ha inviato un messaggio di piena serenità ma nel rispetto delle regole.

E nella diretta di Natale, via Facebook, il 24 sera, il sindaco rivolgerà un saluto a tutti gli studenti delle scuole di Somma Vesuviana e alle famiglie.

L’appello però è stato chiaro:

“Rispettiamo le regole. Nelle prossime ore faremo alcune valutazioni. Oggi siamo a 174 positivi attivi, ben 14 nuovi positivi e 107 persone in sorveglianza sanitaria. Non si entra nei locali e nei negozi privi di mascherine o con le mascherine abbassate. Da domani, Giovedì 23 Dicembre inizieremo a vaccinare i bambini dai 5 agli 11 anni. Per loro sarà a disposizione il Centro Vaccinale in Via Tenente Indolfi – ha concluso Di Sarno – presso l’Asl, dalle ore 14 alle ore 20 di Martedì, Giovedì e Venerdì, tranne nei giorni prefestivi e festivi. Il Centro Vaccinale Asl di Via Tenente Indolfi sarà solo per le vaccinazioni dei bimbi di Somma Vesuviana. Per i più grandi dai 12 anni in poi continuerà ad esserci il Polo Vaccinale di Via Trentola a Rione Trieste tutti i giorni. Non c’è obbligo di prenotazione”.