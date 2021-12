Sant’Anastasia, presentato il libro di Nicola Acanfora «Una bella giornata»

L’evento si è svolto venerdì 10 dicembre presso la sede dell’associazione Boschetto Sporting Club, grazie all’impegno del presidente Luigi Bifulco.

«”Una bella giornata” si trasforma in una bella serata». Sono queste le parole di Nicola Acanfora a proposito della presentazione del suo volume avvenuta lo scorso 10 dicembre presso il gazebo dell’ASDC Boschetto Sporting Club sito in via Gramsci.

«Nonostante la pioggia insistente, l’energia elettrica saltata più volte ed altre avversità di natura logistica, ho trascorso una bella serata con amici e parenti e quanti altri mi hanno onorato della loro presenza – racconta l’autore – L’occasione mi è stata offerta dall’amico Luigi Bifulco, presidente dell’associazione Boschetto Sporting Club, che ha organizzato la serata».

A condurre la serata sono state le professoresse Ines Barone e Rita Terracciano, le quali si sono soffermate sui personaggi e su alcuni aspetti della storia, quali il razzismo, la violenza sulle donne, la vendita di organi per trapianti, il traffico di neonati ed il pericolo rappresentato dal ritorno delle organizzazioni di estrema destra. La serata è stata allietata dal maestro Lino Borrelli che con le sue note ha creato un’atmosfera di grande calore e di grande complicità tra gli intervenuti.

Il libro si apre con un misterioso omicidio di un giovane ragazzo di colore, immigrato, e che coinvolge diversi personaggi quali un giornalista prossimo alla pensione e sua moglie da un lato ed una ingenera insieme a suo marito ed alla sua inseparabile amica dall’altro, il tutto contornato da monaci incappucciati ed investigatori professionisti. Le vicende nel racconto sono svelate dai riflessi psicologici che si generano nei personaggi stessi, dalle loro paure e dalle tensioni che rimandano alla loro quotidianità. Insomma, una storia complessa ed avvincente allo stesso momento, piena di colpi di scena e dal finale aperto.