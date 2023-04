Somma Vesuviana, il SI.NA.L.P: “Pasqua amara per i lavoratori ausiliari del traffico”

Riceviamo e pubblichiamo dal SI.NA.L.P

Pasqua amara per i lavoratori Ausiliari del traffico del Comune di Somma Vesuviana, che a seguito del licenziamento collettivo derivante dalla cessazione dell’appalto di servizio di gestione delle strisce blu e parcometri, sono già da quattro mesi senza lavoro.

Già il licenziamento intervenuto una settimana prima del Natale ora un’altra festività senza certezze, con gravi ripercussioni al sostentamento di nove famiglie».

La NASPI, peraltro conseguita da pochi giorni non basta a placare il clima di incertezze sul futuro lavorativo di tali addetti alla sosta che da quasi 20 anni sono stati impegnati sul territorio, a garanzia di un servizio che tanto serve ad una città che intende svilupparsi e che ha in cantiere tante iniziative attrattive che necessitano di una efficace gestione dei parcheggi per evitare soste selvagge.

Ci auguriamo che le promesse ed impegni presi dall’amministrazione per il riavvio del servizio, si traducano in atti concreti per il bene delle famiglie interessate e della comunità sommese che merita un territorio ben organizzato anche per quanto riguarda la sosta.

SI.NA.L.P.

Giacinto Leone