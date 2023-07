Somma Vesuviana, il gruppo “Siamo Sommesi” si astiene su bilancio e dup: «Ora un atto di responsabilità per il futuro della città»

Riceviamo e pubblichiamo

Con l’astensione sul bilancio di previsione e sul dup (documento unico di programmazione), i componenti del gruppo consiliare “Siamo Sommesi” aprono la discussione sul futuro amministrativo di Somma Vesuviana, nel giorno in cui il sindaco presenta la nuova giunta.

Giuseppe Nocerino e Bianca Feola, infatti, insieme ad altri due consiglieri si sono astenuti ma, nel contempo, hanno invitato l’intera assemblea degli eletti ad aprire un confronto sulle principali tematiche che riguardano la gestione della città e le decisioni strategiche da prendere. Ad elencarle è Giuseppe Nocerino, che spiega: «La prima cosa da fare è l’approvazione del Puc, uno strumento urbanistico essenziale per la città, per il quale è necessaria la concertazione e l’impegno di tutti. Poi pensiamo al fabbisogno del personale del Comune e alla possibilità di fare nuovi concorsi, ad una valutazione attenta del patrimonio immobiliare, alle strisce blu»

Prosegue Nocerino: «Su bilancio e dup ci siamo astenuti perché abbiamo dovuto constatare che non c’era sostanza, non c’era nulla di rilevante. Tuttavia c’è bisogno di un’assunzione di responsabilità da parte di tutti per definire il futuro della città».

Nocerino, infine, dichiara chiusa l’esperienza che ha portato “Siamo Sommesi” a sostenere Giuseppe Bianco candidato sindaco un anno fa: «Ha preso una strada che rispetto ma non condivido. Ogni discorso riguardante le alleanze finisce qui»