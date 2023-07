Marigliano, Posto Occupato: un incontro per le donne vittime di violenza

Marigliano. Si terrà martedì 18, presso l’aula consiliare della casa comunale, il convegno “Posto Occupato, promosso dal consigliere del Partito Democratico Giuseppe Bonavolontà e votato all’unanimità dal consiglio comunale lo scorso 7 luglio.

L’evento, previsto per le 18, ha origine dalla “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” che l’Assemblea Generale dell’ONU ha fissato per il 25 novembre e si concretizza nell’iniziativa “Posto Occupato” che si articola in tutta Italia.

Il Posto Occupato è un gesto concreto dedicato alle vittime di violenza. Ciascuna di quelle donne, prima che un marito, un ex, un amante, uno sconosciuto decidesse di pore fine ala sua vita, occupava un posto a teatro, sul tram, a scuola, in metropolitana, nella società. Questo posto vogliamo riservarlo a loro, affinché al quotidianità non lo sommerga.

L’appuntamento di Marigliano sarà caratterizzato da ospiti di eccezione. A fare gli onori di casa, insieme al consigliere Bonavolontà, ci sarà il Sindaco Peppe Jossa.

Seguiranno gli interventi della quota femminile della giunta amministrativa con Mena Bolero (assessore alla gentilezza), Rosanna Palma (assessore alle politiche sociali e Lina Vivolo (assessore al Pnrr). Parteciperà anche Ilaria Perrelli ,presidente della consulta femminile regionale. In conclusione dei lavori del pomeriggio è previsto l’intervento dell’on. Bruna Fiola, consigliere regionale e presidente della VI commissione, che ha sempre mostrato interesse politico per tematiche sociali di questo tipo.

A moderare e coordinare l’evento sarà Gabriella Bellini, giornalista e componente del CPO.