Somma Vesuviana, in Consiglio va in scena il nuovo “Di Sarno”

Il sindaco, dopo le dimissioni ritirate e la nomina di una nuova giunta si appresta a governare fianco a fianco con i suoi ex avversari: dal suo competitor Giuseppe Bianco ai consiglieri Pd. Su Bilancio e Dup incassa i loro voti mentre Somma Libera e Forte, lista che fa capo dalla campagna elettorale al consigliere regionale Carmine Mocerino ha espresso voto contrario. Astenuti sui punti i consiglieri Salvatore Rianna e Peppe Nocerino.

Momenti di tensione in consiglio comunale, soprattutto tra il sindaco Salvatore Di Sarno e i consiglieri Piscitelli e Sommese che alla fine hanno votato contro il Dup e il bilancio di previsione. “Congiura di palazzo” è stato definito il nuovo corso dell’amministrazione Di Sarno che ingloba i due consiglieri Pd, il consigliere Parisi e l’avversario del sindaco nella campagna elettorale di un anno fa, Giuseppe Bianco. Responsabilità, coerenza, bene comune, le parole più citate nell’assise di oggi dove Salvatore Di Sarno ha segnato comunque un punto incassando i numeri sufficienti a restare in sella e avviare un nuovo corso. Astensione su bilancio e Dup dal gruppo di Siamo Sommesi (Peppe Nocerino, Bianca Maria Feola) e da parte del consigliere Salvatore Rianna che ha chiesto al primo cittadino di tener da conto nella programmazione la scuola di via Trentola e un rinnovamento nelle posizioni organizzative.

Il consiglio si era aperto con la proposta da parte di Sommese di una mozione d’ordine. “Credo sia doveroso per rispetto del consiglio comunale e della città che il sindaco debba notiziare su quanto accaduto nelle ultime settimane. Noi non ci sposteremo da questi banchi da dove un anno fa ci siamo seduti con il consenso del 70 per cento degli elettori, non ci sposteremo perché nessuno è in grado di stabilire chi sta in maggioranza o all’opposizione. Solo il popolo lo può stabilire. Toglietevi le maschere, parlate alla città, non vi nascondete.” L’atmosfera si è surriscaldata con l’intervento di Piscitelli che ha iniziato col chiedere l’identificazione della persona seduta in consiglio( Angelo Mocerino, neo assessore). “Ci comunichi qual è la nuova giunta e la nuova maggioranza, noi non possiamo apprendere i nomi dai social”. E il sindaco Di Sarno, che poi ha accusato i suoi ex consiglieri di intollerabili mancanze di rispetto, ha replicato a Piscitelli che invece di guardare i social avrebbe dovuto consultare l’albo pretorio. “Non sono un sindaco fantoccio” – ha detto Di Sarno.