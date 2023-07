Somma Vesuviana, Hub- Side apre al pubblico con “Mātĕr-ĭa” di Vittorio Valiante

L’associazione “Tramandars” e “Amici del Casamale” propongono al pubblico una nuova importantissima opera d’arte: Mātĕr-ĭa, l’ istallazione dell’artista Vittorio Valiante

L’inaugurazione, che avrà luogo il giorno 21/07/2023 alle ore 20.00 presso l’Ipogeo della chiesa Collegiata in S.Maria Maggiore a Somma Vesuviana, sarà l’occasione per continuare lo storytelling che l’associazione “Tramandars” e “Amici del Casamale” sostengono da anni.

L’obiettivo è quello di dare costante voce ad un luogo lasciato per anni nell’oblio ed a destinazioni d’uso improprie ma oggi fonte di arricchimento artistico,culturale e nuova attrazione turistica per la città di Somma Vesuviana e in particolare per la comunità del Casamale.