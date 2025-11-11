Somma Vesuviana, giovane tenta di lanciarsi dal Monte Somma: salvato dai carabinieri

Attimi di forte tensione nella notte tra domenica e lunedì a Somma Vesuviana, dove un ragazzo di 22 anni ha tentato di togliersi la vita affacciandosi sul dirupo del Monte Somma, all’interno del Parco Nazionale del Vesuvio. L’intervento tempestivo dei carabinieri ha impedito che l’episodio si trasformasse in tragedia.

L’allarme e l’intervento Poco prima dell’una è giunta alla centrale operativa dei carabinieri di Castello di Cisterna una segnalazione di emergenza. Immediatamente una pattuglia del Nucleo Radiomobile, insieme ai militari della stazione locale, si è recata in via Santa Maria delle Grazie, una zona panoramica nota per l’affaccio diretto sul pendio vulcanico.

Arrivati sul posto, i militari hanno trovato il giovane in grave pericolo: era già oltre la recinzione protettiva e veniva trattenuto con difficoltà da alcuni presenti che avevano assistito alla scena.

Il salvataggio Per circa un’ora i carabinieri hanno dialogato con il ragazzo nel tentativo di calmarlo. Quando si è presentata l’occasione favorevole, si sono avvicinati lentamente, afferrandolo e tirandolo via dalla zona di rischio. I presenti hanno accolto il momento finale del salvataggio con commozione e sollievo.

Il 22enne, in stato di forte agitazione e provato anche dal freddo, è stato affidato al personale del 118 e trasferito all’ospedale di Torre del Greco, dove è stato sottoposto alle cure necessarie.

Un luogo segnato da un precedente Il punto da cui il giovane aveva tentato di lanciarsi è già noto per un episodio tragico avvenuto nel 2022, quando una studentessa perse la vita. Nonostante la presenza di protezioni, la zona resta estremamente pericolosa per chi si sporge oltre il limite.

Il riconoscimento agli operatori Secondo quanto riferito, il giovane attraversava un momento personale molto difficile. I cittadini presenti hanno sottolineato il coraggio e la prontezza dei carabinieri, che non hanno esitato a esporsi per salvare una vita.

Questa notte, grazie al loro intervento, la storia ha avuto un esito diverso.