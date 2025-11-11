Fdi, Ambrosio apre la campagna elettorale puntando su agricoltura e turismo

Grande partecipazione all’apertura della campagna elettorale di Antonio Ambrosio

Si è svolta domenica l’apertura ufficiale della campagna elettorale di Antonio Ambrosio, candidato al Consiglio Regionale della Campania per Fratelli d’Italia. L’evento ha registrato una partecipazione numerosa, con una grande presenza di cittadini, amministratori, rappresentanti del mondo produttivo e associazioni del territorio.

Sono intervenuti l’eurodeputato Alberico Gambino, che ha sottolineato il valore dell’impegno civico e il radicamento territoriale della candidatura. A concludere è intervenuto Edmondo Cirielli, Viceministro e candidato Presidente della Regione Campania, che ha illustrato le linee guida del programma regionale, basato su sviluppo, sicurezza e valorizzazione delle risorse locali. Gli interventi hanno ricevuto una forte attenzione da parte del pubblico, che ha più volte manifestato consenso e partecipazione attivasoprattutto per Ambrosio che nel suo discorso ha posto al centro l’importanza di una politica vicina alle persone: “La presenza così numerosa di cittadini oggi non è un risultato personale, ma il segnale che questa terra desidera essere ascoltata e protagonista del proprio futuro. La Campania ha potenzialità enormi, che devono tradursi in lavoro, servizi e opportunità reali, soprattutto per i giovani”.

La mattinata si è conclusa tra saluti, confronti e momenti di dialogo diretto con i partecipanti, in un clima di forte partecipazione e comunità.

La campagna proseguirà nei prossimi giorni con incontri nei comuni del territorio, confronti pubblici e tavoli tematici dedicati ad agricoltura, sicurezza e turismo.