Somma Vesuviana, Festa delle Lucerne, mostra fotografica “Le guerre dimenticate oltre l’Ucraina”

L’Accademia Etnostorica Angelo Calabrese, la Casa delle Lucerne, Fondazione Aurelio Rigoli, , nell’ambito della Festa delle Lucerne 2022, del Borgo Casamale Somma Vesuviana (Na), 4-5.6 Agosto, propongono la mostra fotografica

“ LE GUERRE DIMENTICATE OLTRE L’UCRANIA”.

L’idea progettuale della mostra fotografica, propone una seria di immagini della guerra attuale in Ucrania e delle guerre tutt’ora in corso ma dai media e dalle nazioni totalmente dimenticate. Siria, Iraq, Palestina, Israele e Yemen, queste le più significative, ma tante altre esistono tutt’ora, in tanti luoghi e continenti.

La lucerna espressione principale della festa, simbolo della luce, del calore, nella nostra proposta, sollecita noi cittadini e i responsabili delle nazioni a praticare in ogni occasione la Cultura della Pace . Nella mostra è inserita provocatoriamente una gabbia con all’interno i simboli della pace, a simboleggiare che nonostante gli sforzi dei cittadini del mondo, la Pace è chiusa nella gabbia e non riesce a volare.

Per l’artista Biagio Esposito la gabbia e il quadrato delle lucerne della pace evidenziano come la Pace è ingabbiata dalle scelte di potere delle Grandi nazioni “Usa, Russia”, e non trovano la via della pace, solo per un spicchio di suolo in più da dominare. La speranza è che la luce delle Lucerne del Casamale possano illuminare i cuori freddi e senza calore dei Poteri Forti, proiettandoli verso la via della Pace.

Info 3480176398 Biagio Esposito ( Accademia Etnostorica Angelo Calabrese)

Info 3301514536 Arcangelo Rianna (Casa delle Lucerne)