Somma Vesuviana, approvato Dup e Bilancio, il sindaco: “Proseguiamo a testa alta”

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio stampa del Comune di Somma Vesuviana.

Salvatore Di Sarno – sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano: “Guardiamo al futuro di Somma con parchi, luoghi di aggregazione, scuole, patrimonio culturale, strade”.

Ezio Micillo – Assessore al Bilancio e ai Lavori Pubblici del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano: “ Illustreremo tutti i dettagli del Documento Unico Programmatico e del Bilancio preventivo in una conferenza stampa”.

“Nella seduta consiliare di ieri sera è stato approvato il Bilancio Preventivo. E’ stato approvato anche il Documento Unico di Programmazione. Tante le novotà in tema di Lavori Pubblici e non solo, con tante novità che renderanno la città di Somma Vesuviana, più sicura e vivibile. Illustreremo tutti i dettagli del Documento Unico Programmatico e del Bilancio preventivo in una conferenza stampa”. Lo ha annunciato, Ezio Micillo, l’Assessore al Bilancio e ai Lavori Pubblici del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano.

“Proseguiamo a testa alta – ha dichiarato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano – con l’approvazione del DUP e del Bilancio preventivo che ha visto una maggioranza compatta. Tante le opere pubbliche, anche in essere. A breve inaugureremo il Parco di Rigenerazione Urbana che sarà un gioiello. A breve partiremo con il rifacimento di altre 20 strade, molte in periferia. Scuole, parchi, strade, luoghi di aggregazione e patrimonio culturale rappresentano la priorità. Ottenuto anche il finanziamento per il restauro del Castello di Lucrezia D’Alagno”.