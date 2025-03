Pollena Trocchia, smaltimento ingombranti e info differenziata: arriva l’app

Riceviamo e pubblichiamo.

Una app per agevolare i cittadini di Pollena Trocchia nelle operazioni legate allo smaltimento dei rifiuti ingombranti e all’accesso alle informazioni sulla raccolta differenziata.

È questa la piccola grande novità sul fronte ambiente a Pollena Trocchia: a partire da queste ore è infatti possibile scaricare l’applicazione per smartphone “Ecoffice srl”, sviluppata per conto della ditta che gestisce il servizio di raccolta rifiuti nel comune vesuviano, applicazione che consentirà l’accesso a numerose utili funzioni: dalla prenotazione del ritiro degli ingombranti a domicilio, all’invio di segnalazioni e ricezione di assistenza, dalla consultazione del calendario di conferimento giornaliero e settimanale per utenze domestiche e commerciali, all’accesso alla sezione “Centro di riuso” pensata per il riutilizzo dei beni già usati, passando per la possibilità di far consultare gli orari di apertura dell’isola ecologica cittadina.

«Lavorare per l’ambiente significa anche mettere nelle condizioni migliori per fare la propria parte i nostri concittadini. E con questa applicazione, visti ormai la dilagante diffusione e utilizzo degli smartphone, facilitiamo la vita a quanti quotidianamente si impegnano per la raccolta differenziata, fornendo loro, nel palmo della mano, informazioni rapide e precise, ma anche promuovendo la cultura del riuso a contrasto del consumismo e della troppa superficialità con la quale a volte ci si libera di quello che non serve più» ha detto Ilenia Terracciano, assessore all’Ambiente del Comune di Pollena Trocchia.

«Validi risultati nel campo della differenziazione dei rifiuti e della lotta agli sversamenti abusivi che danneggiano l’ambiente e deturpano il decoro urbano non possono non passare dalla collaborazione tra istituzione e cittadinanza. Alla prima, cioè a noi Amministrazione comunale, il compito di dare strumenti utili ed efficaci alla seconda, che così potrà fare ancor meglio di quanto non faccia già adesso la propria parte per un paese più pulito» ha detto Carlo Esposito, sindaco del comune vesuviano.