Somma Vesuviana, al Majorana la prima di “Volevo Volare”

Il cortometraggio realizzato dagli studenti del laboratorio teatrale 1 dell’ITI Majorana di Somma Vesuviana.

Il progetto, finanziato con i fondi del Piano Scuola Estate, si è svolto sotto la direzione dell’attore e regista Gianni Sallustro, che ne ha curato sceneggiatura, casting, recitazione e regia, in collaborazione, in qualità di tutor e di attrici, delle docenti Maria Barone e Francesca di Gennaro.

La sceneggiatura è frutto del lavoro con i ragazzi ed è nata dall’ascolto delle loro idee e dei loro suggerimenti.

I giovani partecipanti hanno voluto fortemente far emergere le loro fragilità e i problemi connessi alla delicata fase dell’adolescenza, quando i problemi di ogni giorno possono apparire insormontabili, soprattutto se ci si chiude in se stessi e si rinuncia a cercare l’aiuto e la solidarietà di chi ci è accanto.

“La scelta di realizzare un laboratorio teatrale – afferma Paola Improta, Dirigente Scolastico del Majorana – si è rivelata vincente. Dopo due anni di isolamento dovuto alla pandemia i ragazzi hanno aderito con entusiasmo ad un progetto che ha consentito loro di recuperare appieno spazi di socialità e di cimentarsi in un’attività coinvolgente e formativa, quale la scrittura e la recitazione di una sceneggiatura. Volevo Volare esprime un desiderio che l’intera comunità educante del Majorana sostiene e incoraggia affinché si possa tradurre in realtà, nella consapevolezza che la conoscenza di sè e dei propri bisogni profondi è condizione essenziale per la realizzazione personale. Ai nostri giovani attori e a tutti gli studenti del Majorana va il nostro augurio di saper volare alto, sempre!”

la “prima” venerdì 3 giugno alle ore 12:00 presso l’auditorium dell’ITI E. Majorana.