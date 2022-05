Somma Vesuviana, Centenario della istituzione della Biblioteca Arfè ( 1921-2021)

Riceviamo e pubblichiamo dal I Circolo Didattico di Somma Vesuviana

Si comunica che in data 1° giugno 2022, alle ore 18:00, a Somma Vesuviana, presso la sede Centrale Capoluogo del Primo Circolo Didattico Raffaele Arfè, in via Roma 59, si terrà una manifestazione scolastica che celebrerà il Centenario della istituzione della Biblioteca Arfè ( 1921-2021), allocata nella scuola.

La Biblioteca, diretta da un Comitato di gestione composto prevalentemente dai docenti del Circolo didattico, con la partecipazione di membri esterni che hanno dato prova nel tempo di interessarsi alle dinamiche culturali della città ed alla conservazione del patrimonio artistico – monumentale del territorio, custodisce una pregevole raccolta libraria, costituita anche da libri provenienti dalla soppressa Biblioteca francescana del Convento di Santa Maria del pozzo di Somma Vesuviana, di formazione cinquecentesca.

La Biblioteca Arfè funge da supporto alle attività didattiche che prevedono il contributo volontario di esperti per la realizzazione di progetti educativi legati alla lettura, alla storia, ma soprattutto volti alla sensibilizzazione alla conoscenza del proprio territorio.

Un territorio, quello sommese, ricchissimo e preminente per il suo patrimonio monumentale, artistico, storico, folklorico ed enogastronomico, nel contesto vesuviano, già notoriamente pieno di queste bellezze.

Somma, area archeologica di rilievo nazionale, città medievale con tre castelli, con la Terra murata del Casamale ed il suo quartiere ebraico, con circa trecento siti tra chiese, edicole e cappelle private. Somma fu sede di villeggiatura dei reali angioini ed aragonesi dal 1268 al 1510 e questa frequentazione, documentata in tutte le cronache storiche coeve, attirò gran parte delle famiglie nobili di Napoli che seguivano i reali, arricchendola di palazzi e chiese con opere d’arte di notevole pregio.

In questo contesto si inserisce la Biblioteca Arfè ed il Primo Circolo Didattico strettamente connessi per storia ed intenti.

La Biblioteca Arfè ha tenuto, nell’ultimo decennio, due grandi Mostre legate agli eventi storici e ai relativi progetti scolastici.

Nel 2011 si è tenuta la Mostra bibliografica e grafica nel centocinquantesimo Anniversario dell’Unità d’Italia e nel 2015 la Mostra sui “Cent’anni dalla Grande Guerra”.

Relativamente all’evento previsto per il 1° giugno p.v., esso si terrà nel giardino antistante della sede centrale che è ospitata in un pregevole edificio di inizio Novecento, con la partecipazione degli alunni e degli insegnanti che hanno realizzato un percorso didattico educativo legato alla lettura e allo studio particolareggiato dei personaggi del libro Cuore di E. de Amicis.

Questo percorso prevede una mostra di manufatti relativi al testo, tableaux vivants di scene tratte dal suddetto libro, aventi ad oggetto i giochi di quel tempo, declamazione di alcuni passi significativi a cura di bambini, intervallati da interpretazioni musicali dei Cori scolastici Piccoli Cantori e Coriste per caso con la partecipazione di insegnanti e genitori, diretti dal Maestro Claudio Boccia.

Interverrà l’Orchestra dell’Associazione Culturale Musicale Antonio Seraponte, diretta dal Maestro Ciro Seraponte.

A conclusione è prevista l’inaugurazione della Mostra libraria di testi originali di E. de Amicis e alcuni testi del fondo antico.

Alla manifestazione parteciperà il Dr. Mauro Giancaspro, scrittore e già Direttore della Biblioteca Nazionale di Napoli; l’avvocato Carmine Ardolino, Presidente dell’Associazione Napoli Cultural Classic benemerita per la promozione della cultura ed in particolare organizzatrice di premi letterari internazionali.

E’ prevista la partecipazione degli alunni del Primo Circolo Didattico R. Arfè che illustreranno il percorso educativo didattico sviluppato durante tutto l’arco dell’anno scolastico relativo al progetto Lettura che prevedeva l’analisi e l’elaborazione dei pricipi etici del Libro Cuore di Edmondo De Amicis.

