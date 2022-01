Somma Vesuviana, addio a Padre Franco Marinelli O.SS.T.

La comunità parrocchiale di San Pietro Apostolo in S. Maria Maggiore e la Famiglia Trinitaria piangono la morte del carissimo Padre Franco Marinelli O.SS.T., già parroco e da anni molto malato.

Padre Franco Marinelli nacque a Carpiglia Irpina, in provincia di Avellino il 4 settembre del 1940 da una famiglia di oneste persone e lavoratori. Il padre si chiamava Giuseppe e la madre Cristina D’Archi. Dopo aver compiuto i primi studi nel paese nativo, entrò nel Seminario dei Padri Trinitari, iniziando il suo noviziato a Cori (Latina) dal 1955 al 1956. Il 26 settembre del 1961, emise la professione solenne a Roma a S. Maria alle Fornaci nel quartiere Aurelio. Nel 1963, fu ordinato Diacono a Roma, mentre il 26 settembre del 1964 fu ordinato sacerdote dal Vescovo trinitario Mons. Francesco Vollaro ( 1915 – 2004). Dal 1964 al 1971 fu vice Maestro e Maestro del Collegio Trinitario di Somma Vesuviana. Dal 1971 al 1974 divenne direttore spirituale dello stesso collegio, per poi divenire promotore vocazionale, ministro e maestro del convento. Insegnò religione per diversi anni nella scuola media statale di Somma Vesuviana. Dal 1984 al 1987 fu IV consigliere provinciale, incaricato per la formazione e per l’opera vocazionale. Dal 2003 al 2012, infine, divenne parroco di San Pietro Apostolo in S. Maria Maggiore (Collegiata) nel quartiere Casamale. La comunità parrocchiale piange la morte del carissimo Padre Marinelli: figura di sacerdote d’immensa fede e di grande umanità. Lascia una traccia profonda nella nostra comunità, afferma il neo parroco Padre Bang. La sua presenza ci ha trasmesso sicurezza di non essere mai stati da soli, ma di avere avuto il giusto aiuto suo e di Dio. Rimarrà per tutti noi un grande esempio di bontà e generosità. L’esequie si svolgeranno lunedì 31 gennaio 2022 alle ore 15.30 nella Parrocchia di San Pietro Apostolo in S. Maria Maggiore di Somma Vesuviana nel quartiere murato.