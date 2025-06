Sant’Anastasia, un torneo di tennis in memoria di Paolino Avella e delle vittime della criminalità

Il 5 aprile del 2003, il giovane Paolino Avella fu ucciso a San Sebastiano al Vesuvio (NA) durante un tentativo di rapina del suo motorino.

Aveva 17 anni e stava uscendo dal liceo quando fu aggredito. In quel tragico giorno, il ragazzo fu spintonato da due rapinatori mentre cercava di difendere il suo scooter. A causa della colluttazione, perse il controllo del mezzo e finì la sua vita contro un albero, morendo sul colpo. Paolino avrebbe compiuto 18 anni pochi giorni dopo, il 12 aprile. La sua morte, all’ epoca, suscitò grande dolore nella comunità locale, portando a una forte mobilitazione per chiedere giustizia per il ragazzo. La vicenda, oltretutto, ha anche acceso i riflettori sulla problematica della criminalità giovanile e sulla necessità di maggiori misure di sicurezza per i giovani. Sui valori che hanno improntato la breve vita di Paolino, in cui noi tutti vogliamo continuare a credere e per i quali continueremo ad impegnarci, fu istituita a Pollena Trocchia l’Associazione Onlus Paolino Avella. Scopo principale dell’associazione rimane la creazione di un percorso didattico che – attraverso dibattiti, attività di ricerca, borse di studio e produzione di elaborati- si impegna a condurre i giovani alla ricerca di un linguaggio comune, per educare alla legalità i propri coetanei ed il mondo degli adulti. Il Boschetto Sporting Club di Sant’Anastasia, a 22 anni di distanza da quel tragico evento, vuole ricordare Paolo, organizzando, in sintonia con l’Associazione citata, un torneo di tennis F.I.T.P., che si svolgerà dal 29 giugno al 13 luglio e che accoglierà giocatori di terza e quarta categoria. Il montepremi sarà di 300€. I valori dello sport, come il rispetto, la lealtà, la solidarietà, la disciplina e il fair play, sono fondamentali nell’educazione dei giovani. Lo sport offre un contesto unico per sviluppare queste qualità, insegnando ai ragazzi a gestire le emozioni e a superare le difficoltà. Per contatti: cell. 338.3477611 oppure boschettosportingclub@gmail.com.