Cercola, apre il “Baraonda Cafè”: luogo inclusivo gestito da ragazzi autistici

A Cercola aprirà il 13 settembre il Baraonda Cafè, locale gestito interamente da ragazzi con disturbi dello spettro autistico

Questa è una nuova realtà voluta fortemente dalla Tam Cooperativa Sociale e il progetto rientra nell’iniziativa di inserimento lavorativo “Si può fare!”, finanziata dal Bando Autismo della Regione Campania.

L’inaugurazione del locale inclusivo è fissata per sabato 13 settembre alle ore 18:00 in Via Ghandi 27 a Cercola.

Il team speciale sarà formato da 5 ragazzi e ragazze che si occuperanno di caffè, cornetti e gelati, assistiti da un barman esperto.

In particolare, 2 ragazzi e una ragazza si occuperanno della postazione bar e un ragazzo sarà grafico/social media manager.

A supporto ci sarà un’equipe educativa composta da tre operatrici e uno psicologo.

Tra i baristi in formazione c’è Rosario che è alle prese con la macchina del caffè e le sue funzioni. Ha raccontato le sue emozioni e sensazioni per questo nuovo inizio: “Per questa nuova esperienza mi sento emozionato e anche un po’ ansioso. Per me Baraonda è un posto accogliente”.

Ruolo importante lo ricoprirà Stefano, che sarà il grafico e social media manager del Baraonda Cafè. Finalmente potrà coltivare le sue passioni: “Mi sento molto felice e soddisfatto. Questa nuova avventura per me è più di un lavoro: è un’occasione per creare, comunicare, mettermi in gioco”.

Il team di supporto ai ragazzi si dice fiducioso per questa nuova avventura, in particolare Diana Nocerino, tutor per l’inserimento lavorativo spiega che: “Ogni incontro con i ragazzi è un piccolo universo da esplorare. Questo lavoro non farà crescere solo loro, ma anche noi. È un privilegio accompagnarli in questo percorso”.

“Il Baraonda Cafè – racconta lo psicologo Agostino Borroso – è uno spazio di autonomia, dove sviluppare competenze sociali e incoraggiare percorsi di vita indipendente. Vogliamo che sia un luogo inclusivo per tutta la comunità”.

Tra le varie visite ricevute prima dell’inaugurazione, una speciale è stata quella del Sindaco di Cercola Biagio Rossi e del Vicesindaco Bentivoglio.

Il Sindaco Rossi ha raccontato sulla sua pagina facebook il clima di unione che c’è in questa attività e che, come sospettavamo, si beve un caffè buonissimo: “Stamattina sono stato in Viale Gandhi 27 dove, sabato pomeriggio alle 18, sarà inaugurato ufficialmente il “Baraonda Cafè”, il bar sociale gestito dalla cooperativa sociale Tam. Parliamo di un locale particolare dove, ogni giorno, 5 giovani con disabilità psichica e disturbo dello spettro autistico saranno protagonisti dietro al bancone servendo caffè, gelati, cornetti e tantissime altre delizie.

Ho conosciuto Sabrina e Simone, due dei ragazzi speciali che lavorano come baristi, alternandosi con Giada e Rosario. Il quinto ragazzo, Stefano, si occupa invece di grafica e social.

A supportarli ci sono Andrea (barman esperto) e Diana (psicologa). Ad accoglierci e ad illustrarci il progetto c’era la dottoressa Martina Scognamiglio, che si occupa della comunicazione per la cooperativa Tam.

Baraonda Cafè nasce all’interno del programma “Sì può fare!”, finanziato dal Bando Autismo della Regione Campania, e ha l’obiettivo di valorizzare la diversità, attraverso l’inclusione e l’inserimento lavorativo. Un’iniziativa lodevole che arricchirà la comunità di Cercola, e per questo speriamo che sarete in tanti sabato all’inaugurazione, e soprattutto che frequenterete questo bar che, vi assicuro, prepara un caffè buonissimo”.

Questo non è un semplice bar dove prendere un caffè, ma un luogo dove la comunità si ritrova per costruire insieme inclusione.

Fonte foto: pagina facebook ufficiale Baraonda Cafe