Edenlandia riapre dopo la chiusura del 7 marzo

“Il nostro cuore è tornato a battere” le parole di Vorzillo sulla riapertura di “Edenlandia” di oggi 7 marzo 2025

La chiusura forzata dello scorso 7 marzo dovuta a problemi legati alla manutenzione è terminata. Lo ha annunciato Gianluca Vorzillo, gestore del parco divertimenti di Fuorigrotta

“Il nostro cuore è tornato a battere. Si era fermato il 7 marzo. Nonostante tutto, non abbiamo mai smesso di crederci e di prenderci cura del parco. Abbiamo continuato a lavorare per migliorarlo, perché è la casa di ogni bambino. Sabato 22 marzo riapriremo le porte e vi promettiamo che sarà un giorno speciale. Abbiamo un regalo per tutti voi. Il battito è tornato, le giostre vi aspettano”, ha dichiarato Vorzillo per annunciare la riapertura.

Il parco ha riaperto questa mattina, 22 marzo, alle ore 10 fino a mezzanotte, offrendo super sconti e un braccialetto al prezzo di 10 euro per accedere illimitatamente a tutte le giostre storiche riattivate, Si tratta di 6 attrazioni totali per il momento: Trenino, Castello Lord Sheidon, Happy Swing, Autoscontro, Festival delle Beffe e West Valley