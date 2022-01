Primo caso di Omicron2 in Campania: è una bimba di 8 anni di Pomigliano

POMIGLIANO D’ARCO – Sbarca anche in provincia di Napoli e in particolare nel Vesuviano la variante Omicron 2.

Questo nuovo tipo di sottovariante è stata individuata nei laboratori di genetica del Tigem di Pozzuoli a partire da un tampone prelevato su una bambina di 8 anni di Pomigliano. A riferirlo è “Il Mattino”.

La piccola, che frequenta la scuola primaria in città, aveva ricevuto la prima delle due dosi per la sua età, ma il 16 gennaio era risultata positiva. Dopo 10 giorni era guarito ma i laboratori hanno sequenziato il tampone ravvisando la presenza della variante Omicron2, più infettiva di quella attualmente predominante.

Presente in 9 regioni. L’ultima indagine rapida dell’Istituto superiore di sanità dimostra come la variante Omicron “abbia soppiantato ormai quasi completamente la variante Delta, con una prevalenza stimata al 17 gennaio del 95,8% contro il 4,2% della Delta. All’interno di queste varianti poi si identificano anche dei sottolignaggi come la BA.2, che è stata segnalata in 9 Regioni”. Così il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, in un video di comento ai dati del monitoraggio settimanale.