Somma Vesuviana in lutto per la scomparsa di Franco Pone

Somma Vesuviana. Franco Pone è morto all’ età di 93 anni.

Franco Pone fa parte di quegli anni indimenticabili della nostra vita associativa negli anni Settanta del secolo scorso. Insieme al fratello Nello è stato un punto di riferimento eccezionale per tante generazioni. La loro presenza ha reso quegli anni di “Radio Aragonese” e “Radio Più” così speciali e indimenticabili. È incredibile pensare a quanto fosse coinvolgente il loro lavoro, le interviste, i quiz che attraevano tanti ascoltatori affascinati da questo nuovo modo di fare radio, come spiega il figlio Angelo. In tanti ricorderanno ancora con grande passione gli impareggiabili sketch radio-teatrali con i suoi validi collaboratori.

Arrivarono gli spettacoli di cabaret, in teatro, le feste di piazza e le TV locali che hanno reso quel periodo ancora così vivo e memorabile. Franco incarnava la calma e la saggezza, persona disponibile e gentile. Era un po’ come una nota musicale che ben si armonizzava in un perfetto accordo con il mondo che lo circondava.

Franco é stato come un faro luminoso che ha illuminato le vite di tutte le persone che lo seguivano e apprezzavano, un faro che ha rischiarato anche i sentieri più bui con la sua calda e accogliente luce. Era un pezzo di mondo ricco di colore e di suoni, un universo di emozioni e sorrisi che ora lascia un vuoto profondo e palpabile in ognuno di noi. Le sue memorie e il suo contributo resteranno sempre vivi, come stelle scintillanti nel cielo notturno che ci accompagnano nel cammino della memoria e dell’affetto, continuando a guidarci con la loro eterna luminosità.