I pirati dell’ambiente finiscono nei filmati e vengono multati. L’autore del raid all’isola ecologica tradito dal tampone

CASORIA. Sta dando buoni risultati, soprattutto in periferia, l’azione di contrasto al fenomeno degli sversamenti abusivi di rifiuti in atto a Casoria.

Negli ultimi giorni sono stati elevati diversi verbali grazie all’azione delle guardie ambientali ed alle immagini catturate dalle fototrappole installate sul territorio. Molte contravvenzioni hanno riguardato l’area di via Ponza dove recentemente è stato immortalato un cittadino intento a sversare materiale di scarto e parti di arredamento.

L’ultimo “pirata dell’ambiente” ad essere stanato in ordine di tempo, è stato, però, l’autore dello scarico illegale davanti all’isola ecologica di via Lufrano. A tradirlo in quel caso è stato il referto di un tampone che ne ha svelato l’identità permettendo alle autorità di risalire al responsabile.



“Stiamo mettendo in campo una serie di attività col Settore Ambiente per stroncare sul nascere questi fenomeni e preservare il decoro in Città.” hanno evidenziato in una nota congiunta il sindaco Raffaele Bene e l’assessore alle Politiche Ambientali Marianna Riccardi.