Somma Vesuviana, “Mare gourmet”: il nuovo libro dello chef Nunzio Saviano

Somma Vesuviana. “Mare gourmet”, l’ultimo libro di ricette dello chef emergente e food blogger sommese Nunzio Saviano.

Nunzio Saviano è un giovane chef emergente, amante non solo dei sapori ma anche e, soprattutto, dei “saperi” che attraverso l’arte culinaria si trasmettono dal palato alla mente e, infine, al cuore. Nasce a Somma Vesuviana nel 1983 e frequenta l’istituto Alberghiero “De Medici” ad Ottaviano. Si laurea poi in Scienze del Turismo e viene nominato Assessore all’Ambiente nella giunta Piccolo. Giovanissimo muove già i primi passi nel mondo della cucina, perfezionandosi attraverso corsi e stage. In particolare, ultima solo in ordine di tempo l’esperienza condivisa con lo chef napoletano Antonino Cannavacciuolo.

Saviano, sommese D.O.C., è anche un food blogger particolarmente apprezzato e autore di libri di cucina e non solo. Infatti, nel 2016 pubblica “Migranti di lusso”, un’opera a metà tra il saggio e il romanzo, che ha venduto tantissime copie ed apprezzato dalla critica. In cucina, il giovane chef è sempre alla ricerca dell’unicità, senza mai allontanarsi dalla semplicità dell’esecuzione. Per il Saviano la tradizione e l’innovazione si fondono in un mix unico. Il gusto, il piacere e la fantasia rappresentano un connubio indissolubile.

Nel suo ultimo libro, intitolato “Mare gourmet”, l’autore crea un viaggio attraverso il mondo incantevole del mare, presentando 12 ricette semplici da realizzare anche per chi tra i fornelli “smanetta” poco. La scrittura di Saviano risulta semplice e chiara nell’esposizione e nella guida alla realizzazione del piatto. Si va dagli antipasti, ai primi e ai secondi di mare, come a seguire la scia delle onde lievi e la brezza marina fino a giungere all’assaggio di queste delizie.

E come l’autore stesso ci saluta alla fine del testo: “Buon viaggio e Buon appetito”.