Clean up- un piccolo gesto, una grande azione per il pianeta: l’iniziativa di Plastic Free

Il 9 maggio, alle ore 9.30, circa 1200 ragazzi si sono riuniti al Flava Beach, un lido di Castel Volturno, per partecipare a un’importante iniziativa promossa da Plastic Free e dedicata alla pulizia delle spiagge.

All’evento hanno aderito circa dodici scuole provenienti da Saviano, Pomigliano d’Arco, Casalnuovo e Castel Volturno, unite dall’obiettivo comune di contribuire attivamente alla tutela dell’ambiente.

Tra le scuole partecipanti si è distinto in particolare il liceo “Matilde Serao” di Pomigliano d’Arco, che ha animato la mattinata grazie alla sua radio scolastica “SeraoAlive”. Gli studenti, guidati con entusiasmo dai docenti Roberta D’Ovidio e Davide Tortorella, hanno raccontato in diretta ogni fase dell’iniziativa, realizzando interviste e approfondimenti. Tra gli ospiti intervistati anche Errico Marrazzo, in qualità di direttore di Radio Base.

L’operato degli studenti del Liceo è stato straordinario: con grande impegno e professionalità, hanno messo in pratica competenze di regia, comunicazione e scrittura giornalistica. Il loro lavoro ha riscosso apprezzamento ed è stato trasmesso anche sulla TV regionale, offrendo visibilità al progetto e valorizzando l’esperienza vissuta.

Durante la giornata sono stati raccolti circa 1400 chilogrammi di rifiuti: un gesto concreto, ma anche simbolico, che ha rappresentato un’importante occasione di sensibilizzazione. I ragazzi, infatti, hanno potuto vivere in prima persona un tema spesso affrontato solo in teoria, sperimentando direttamente il valore della cittadinanza attiva e della cura del territorio