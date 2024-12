Somma Vesuviana, lavoratori Dema al MIMIT per difendere il futuro dell’azienda

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Domani 4 dicembre i lavoratori di Dema le loro Rsu e i loro segretari provinciali e nazionali saranno al Mimit per un incontro voluto e ottenuto dai lavoratori a meno di 30 giorni dalla scadenza degli ammortizzatori.

L’attenzione dei lavoratori è tutta rivolta ai piani del fondo che rischiano di determinare la svendita di un patrimonio industriale proprio quando con la difesa del lavoro e l’assunzione totale di responsabilità di tutte le maestranze si era finalmente indirizzata dema verso i binari della ripresa industriale.

Oggi si è tenuto anche un incontro con l’assessore alle attività produttive della regione Campania Antonio Marchiello per provare a definire una linea comune del territorio e delle parti sociali per salvaguardare un patrimonio produttivo di qualità enorme e che tanto ha ancora da poter dare se rilanciata come si deve con i tanto sognati investimenti e spese in processo e prodotto che ne possono davvero determinare un uscita seria dalla crisi in cui versa.