Somma, “Le generazioni mi chiameranno Beata”: alla Collegiata canti popolari a Maria

Somma Vesuviana. L’8 dicembre 2024 presso la Chiesa Collegiata si terrà l’evento “Le generazioni mi chiameranno Beata. Canti popolari a Maria”. Una serata dedicata ai canti popolari dedicati alla Vergine nel giorno in cui ricorre la Festa dell’Immacolata Concezione, nonché alla riscoperta delle radici e del senso di appartenenza della comunità sommese.

Domenica 8 dicembre, alle ore 19:00, nella suggestiva cornice della Chiesa Collegiata si terrà “Le generazioni mi chiameranno Beata. Canti popolari a Maria”, iniziativa promossa dalla Parrocchia di S. Pietro Apostolo in S. Maria Maggiore e dalla Confraternita Maria Ss. della Neve. In concomitanza delle celebrazioni per la Festa dell’Immacolata Concezione, l’evento rappresenta un’occasione per ascoltare e ricordare i canti popolari dedicati alla Madonna eseguiti dai cantori di alcune paranze di Somma Vesuviana. Tra i canti che saranno protagonisti della serata il Canto della Madonna dell’Arco, il Canto alla Madonna di Castello, il Canto alla Madonna di Montevergine, il Canto alla Madonna delle Grazie. Ogni canzone sarà seguita da una dettagliata spiegazione antropologica da parte del Prof. Gennaro Mirolla.

Alla riscoperta dei canti tradizionali

A dare il via all’evento sarà il Parroco della Comunità Interparrocchiale S. Pietro/ S. Michele/ S. Giorgio, Don Nicola De Sena. Mentre, a moderare gli interventi nel corso della serata sarà Fiore Di Palma. Concluderà la manifestazione il coro della Collegiata che canterà le Nenie dedicate alla Madonna della Neve. Come sottolineato da Fiore Di Palma, la decisione di tenere l’evento nella Chiesa Collegiata nasce dal desiderio di lanciare un messaggio alla comunità del quartiere Casamale di Somma. In particolare, la Chiesa ospita l’iniziativa come occasione per riavvicinare i cittadini al Centro storico, nonché per riscoprire e mantenere in vita anche nelle future generazioni le tradizioni legate al culto della Madonna.