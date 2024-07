Somma Vesuviana, lettera aperta del PSi all’Amministrazione comunale

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Oggetto: Chiarimenti urgenti sul bilancio comunale e le decisioni del TAR

Egregi rappresentanti delle Istituzioni di Somma.

In qualità di Forza Politica attiva sul territorio, a stretto contatto con le opinioni dei cittadini siamo preoccupati preoccupati per il futuro del nostro comune, rivolgiamo a Voi questa lettera aperta per chiedere chiarimenti in merito alla delicata situazione legata al bilancio comunale e alla recente sentenza del TAR.

Come ben sappiamo, l’ultimo consiglio comunale ha discusso di questioni di fondamentale importanza per la nostra comunità, tra cui l’approvazione del bilancio. Tuttavia, la notizia del rigetto di tale bilancio da parte del TAR ha destato non poca preoccupazione tra i cittadini.

Riteniamo che sia nostro diritto essere informati in modo trasparente e completo su una vicenda che ha ripercussioni dirette sulla gestione della cosa pubblica e sull’erogazione dei servizi essenziali.

Pertanto, Vi chiediamo di:

* Fornire spiegazioni chiare e dettagliate sulle ragioni che hanno portato al rigetto del bilancio da parte del TAR.

* Illustrare le eventuali conseguenze di questa decisione sulla gestione ordinaria e sugli investimenti programmati.

* Comunicare tempestivamente i provvedimenti che l’amministrazione comunale intende adottare per risolvere la situazione e garantire la continuità dei servizi.

Confidiamo in una pronta risposta da parte Vostra e in un confronto aperto e costruttivo con la cittadinanza.

Distinti saluti,

Sezione PSi Francesco De Martino Somma Vesuviana a nome del Segretario Maria Pangiroli.