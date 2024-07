Scampia. Oggi i funerali delle tre vittime del crollo alla Vela Celeste. Piazza semideserta a causa del caldo. Restano gravissime le condizioni di salute di due delle sette bambine rimaste ferite nel cedimento del ballatoio.

Oggi a Scampia è il giorno del dolore per l’ultimo saluto a Roberto Abbruzzo 29 anni, Margherita Della Ragione 35 anni e Patrizia Della Ragione 53 anni, le tre vittime del crollo nella Vela Celeste. A celebrare i funerali L’arcivescovo don Mimmo Battaglia. Presenti al rito funebre anche il sindaco Gaetano Manfredi, il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca e il prefetto Michele di Bari, oltre al cantante Franco Ricciardi.

Piazza semideserta per il caldo torrido

In occasione dei funerali delle tre vittime, solo alcune centinaia di persone in piazza Giovanni Paolo II a Scampia. Un dato inferiore alle attese, anche in considerazione dei preparativi predisposti.

Secondo il Comitato Vele Scampia, il motivo sarebbe da rintracciare nel caldo rovente di queste ore: “Colpa del caldo forse, al di là del grande dispiego di forze, il funerale si poteva organizzare meglio, con altre modalità. Noi del Comitato comunque c’eravamo, solo che alle poltroncine esposte al sole e all’afa di oggi che rasentava i 40 gradi, abbiamo preferito una posizione defilata all’ombra. Molti di noi non ce l’hanno fatta sono venuti, hanno detto una preghiera e sono andati via. Dispiace che in un giorno che dovrebbe essere dedicato al ricordo di persone che non ci sono più si preferisca la polemica. Per far sentire la nostra voce ci sarà spazio domani con la manifestazione a piazza Dante”.

Al funerale ha preso parte anche una delegazione dei trecento sfollati che hanno trovato rifugio all’università Federico II di Scampia: “C’eravamo in buon numero anche se non tutti forse un 50%. Sia perché qualcuno doveva rimanere qua a presidio, sia perché il caldo ha scoraggiato mamme e bambini. E poi è un giorno feriale, c’è chi è andato a lavorare. Tutto qua”.

Gli sfollati e le bambine ricoverate al Santobono: gli ultimi aggiornamenti

Intanto, oggi alle 15, nella sede del ministero della Protezione Civile, si è tenuto incontro con il ministro Nello Musumeci per individuare soluzioni per il futuro delle famiglie della Vela sfollate. Nella giornata odierna, inoltre, l’ospedale Santobono di Napoli, nel quale sono ricoverate le sette bambine ferite, ha diffuso un nuovo bollettino medico sulle loro condizioni: “Le due piccole pazienti, A.P. e B.M., rispettivamente di 7 e 4 anni, ricoverate in Terapia intensiva pediatrica in gravissime condizioni, sono stazionarie nella gravità e rimangono in prognosi riservata”.

