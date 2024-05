Somma Vesuviana, il Comune approva il Bilancio consultivo 2023

Somma Vesuviana. Nella seduta del Consiglio Comunale di ieri approvato dalla maggioranza il Bilancio consultivo 2023. L’opposizione abbandona l’aula.

Nel tardo pomeriggio di ieri si è svolto il Consiglio Comunale di Somma Vesuviana, con il quale è stato approvato il Bilancio consultivo 2023. Una seduta, quella di ieri, che si è aperta con i Consiglieri Piscitelli, Nocerino e Sommese che hanno attaccato il Presidente del Consiglio, accusandolo di parzialità e di azioni a favore della maggioranza. Il motivo, questa volta, delle polemiche contro il Presidente è da attribuire al mancato inserimento tra i punti all’ordine del giorno di una mozione presentata dai tre Consiglieri. A difesa del Presidente sono intervenuti il Consigliere Rancella e il Consigliere Bianco, i quali hanno invitato tutta l’assise al rispetto delle istituzioni e a procedere con l’avvio dei lavori previsti.

Le polemiche

Nonostante ciò, il Presidente non è riuscito nemmeno a concludere la lettura del secondo punto all’ordine del giorno che la tensione è tornata a salire tra gli schieramenti. Infatti, ha subito preso la parola il Consigliere Parisi, il quale ha chiesto l’inversione dei punti all’ordine del giorno, passando direttamente all’approvazione del bilancio e posticipando le interrogazioni. Di nuovo Sommese, Piscitelli e Nocerino hanno fatto fronte comune contro la maggioranza, mostrando il loro disappunto per l’impossibilità di discutere delle interrogazioni da diversi mesi. Ed è a questo punto che è arrivata dal Consigliere Sommese la prima minaccia di un abbandono dell’aula da parte dell’opposizione.

L’opposizione abbandona l’aula

Abbandono che è poi avvenuto al momento dell’approvazione del Bilancio consultivo 2023. Infatti, è intervenuto il Consigliere Nocerino, il quale ha affermato che dopo la mozione di diffida della minoranza era opportuna una mozione d’ordine, dal momento che il parere del revisore dei conti è stato reso noto solo venerdì scorso e non c’è stato il tempo per un approfondimento degli atti. Con la mancata approvazione della mozione, tutta l’opposizione ha lasciato l’aula, facendo ritorno soltanto nella fase di discussione delle interrogazioni. Per il dibattito in merito al Bilancio consultivo, ha preso la parola l’assessore Micillo. In particolare, l’assessore ha sottolineato come, con tale provvedimento, si è voluto risanare il disavanzo generato dagli errori delle precedenti amministrazioni.

L’approvazione del Bilancio

In accordo con le affermazioni dell’assessore i Consiglieri Parisi, Rancella e Bianco, i quali ha evidenziato l’importanza dell’atto di approvazione. Quest’ultimo rappresenta il primo passo fondamentale verso la costruzione di una città solida. Il Sindaco Di Sarno ha voluto ringraziare i Consiglieri per essersi presi la responsabilità di compiere questi atti importanti per la città, al fine di renderla stabile a livello finanziario: “Lo scopo ultimo dell’amministrazione di Somma Vesuviana è quello di rappresentare la città nel migliore dei modi e, anche se si è sbagliato in passato, c’è sempre la possibilità di recuperare e di fare di più”. Favorevoli all’approvazione anche il Consigliere Rianna e il Consigliere Granato, i quali però hanno evidenziato che si trattava di una misura necessaria e che andava fatta tempo fa. Il Bilancio, dunque, è stato approvato con quattordici voti a favore.

Il post di Micillo

All’indomani della seduta, l’assessore Micillo ha espresso con un post su Facebook soddisfazione per l’approvazione del Bilancio: “Un’operazione di “BONIFICA” dei conti fatta in modo trasparente, seria, corretta e con la consapevolezza di aver operato co tanta responsabilità nell’esclusivo interesse della Comunità Sommese. Un grazie a tutti gli uffici, in particolare all’ufficio economico-finanziario, al sindaco, alla giunta e a tutti i consiglieri comunali”.