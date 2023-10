Somma, rassegna degustazione nazionale vini: il “Cataluna Catalanesca” di Nocerino Vini selezionato tra i migliori vini bianchi

Somma Vesuviana. L’importante e prestigioso riconoscimento attribuito a Nocerino Vini nell’ambito della 5° rassegna-degustazione nazionale dei vini dei Parchi e delle aree protette.

Il 5 agosto scorso “Tenuta Augustea”, l’azienda vinicola sommese di proprietà della famiglia Nocerino, ha ottenuto un premio in occasione della giornata di “Festambiente”, l’iniziativa promossa da Legambiente e dedicata alle aree protette e alla tutela della biodiversità. La manifestazione si è svolta dal 2 al 6 agosto in località Rispescia (Grosseto). Durante il festival c’è stata anche la cerimonia di consegna dei riconoscimenti assegnati nell’ambito della 5° rassegna-degustazione nazionale dei vini dei Parchi e delle aree protette organizzata in collaborazione con il corso di laurea in viticoltura ed enologia dell’Università di Pisa e con la media partnership de La Nuova Ecologia.

La selezione

In generale, i vini sono stati presentati da aziende di diverse regioni italiane e sono stati valutati da una Commissione formata da tecnici ed esperti degustatori presieduta da Giuseppe Ferroni Agronomo DISAAAa Università di Pisa e composta da Francesca Venturi Prof.ssa associata DISAA Università di Pisa, Roberto Bruchi Enologo e Consulente vitivinicolo, Vincenza Folgoretti Enologa, Consulente vitivinicolo e Vicepresidente Assoenologi Toscana, Dario Montagnani Enologo, Chiara Sanmartin Ricercatrice DISAAAa Università di Pisa, Mirella Tirabassi Delegata Scuola Europea Sommelier Grosseto.

In particolare, nella categoria Vini Bianchi è stato selezionato il Cataluna Catalanesca del Monte Somma IGP 2022 prodotto dalla Nocerino Vini. Il Cataluna proviene dalle vigne in zona Madonna delle Gavete sul Monte Somma nel Parco Nazionale del Vesuvio a 400 metri. Si tratta di un riconoscimento di notevole importanza che va a premiare il lavoro che la famiglia Nocerino porta avanti coltivando da ben quattro generazioni la passione per la viticoltura. Allo stesso tempo la selezione va a valorizzare uno dei preziosi prodotti tipici del territorio vesuviano.