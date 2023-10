Cosa Fare ad Halloween a Napoli

Halloween arriva anche a Napoli con una serie di eventi dedicati a grandi e piccini. Vi segnaliamo di seguito una guida agli eventi.

La festa di Halloween nasce in Irlanda intorno al 4.000 a.C. Secondo alcuni studi, essa corrisponde alla festa celtica di Samhain (si pronuncia sow-in, deriva dal gaelico samhuinn, ossia summer’s end) che coincide con il Capodanno celtico. I celti, infatti, festeggiavano l’inverno e la fine del raccolto, inoltre, erano convinti che in questo periodo dell’anno la distanza tra regno dei vivi e aldilà si assottigliasse. A partire dal secolo VIII la tradizione si unì a quella cristiana che omaggiava i morti. Oggi la festa si è trasformata in maschere che sbeffeggiano la paura e, negli Stati Uniti, nel rito del trick-or-treat.

Halloween nell’Orto Botanico

Martedì 31 ottobre 2023 dalle 9:30 alle 16:30 una giornata speciale e gratuita nel Real Orto Botanico di Napoli. Ci sarà l’ingresso libero e gratuito per un’entusiasmante avventura di Halloween all’interno dell’Orto Botanico. Un esperto guiderà in un tour informativo alla scoperta delle zucche e delle piante velenose. Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/ortobotaniconapoli.it

“Uànema: Festa Degli Altri Vivi” rassegna gratuita con visite alle catacombe e agli ipogei

Si terrà a Napoli dal 28 Ottobre al 1° Novembre 2023 la II Edizione di “Uànema: Festa Degli Altri Vivi” una rassegna gratuita con visite guidate e eventi e di attività culturali volte a far scoprire e a diffondere la cultura delle anime del Purgatorio a Napoli: un anti-Halloween napoletano, liberatorio e grottesco, organizzato dal Comune di Napoli. Il programma completo è disponibile qui.

A Città della Scienza: Halloween per bambini e famiglie

Giornate spettacolari tra scienza, mistero e divertimento per tutta la famiglia si terranno martedì 31 ottobre e mercoledì 1° novembre 2023.

Per maggiori informazioni: http://www.cittadellascienza.it/notizie/un-lungo-weekend-di-scienza-e-paura/

“Fuori di Zucca” alla Mostra d’Oltremare di Napoli con le zucche di Halloween

Ritorna alla Mostra d’Oltremare di Napoli dal 29 Settembre al 5 Novembre 2023 la terza edizione di “Fuori di Zucca“ un evento speciale per piccoli e grandi con un grande giardino pieno di vere zucche da intagliare o colorare, un laboratorio didattico e tanti giochi e animazione. Previste speciali attività per Halloween.

Per maggiori informazioni: Fiori di Zucca su Facebook