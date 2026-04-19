Cimitile omaggia Clementino: inaugurato un murale dedicato al rapper

Un nuovo segno di identità urbana e culturale prende forma a Cimitile, dove è stato inaugurato un murale dedicato a Clementino. L’opera, svelata nel pomeriggio di sabato 18 aprile alla presenza dell’artista, rappresenta un tributo al percorso umano e musicale del rapper, profondamente legato al territorio.

Il murale porta la firma dello street artist napoletano Corrado Teso, che ha costruito l’immagine ispirandosi a un verso del brano “Tarantelle”, contenuto nell’omonimo album pubblicato nel 2019. Il progetto visivo si basa anche su uno scatto del fotografo Alfiero Crisci, scelto come immagine ufficiale del “Live Tour 2025” del rapper.

All’inaugurazione, Clementino – nome d’arte di Clemente Maccaro – ha mostrato una forte emozione, segno del legame mai interrotto con la sua città d’origine. Un rapporto che negli ultimi tempi si è ulteriormente rafforzato, anche in seguito al ritorno stabile dell’artista a Cimitile.

L’opera, situata in un’area popolare della città, si inserisce in un più ampio processo di valorizzazione degli spazi urbani attraverso l’arte contemporanea, trasformando un semplice muro in un punto di riferimento simbolico per la comunità.

Attraverso questo intervento artistico, Cimitile celebra non solo il successo di uno dei suoi cittadini più noti, ma anche un percorso fatto di radici, appartenenza e crescita. Il murale diventa così un elemento identitario, capace di raccontare una storia che parte dal territorio e arriva al grande pubblico.

Immensa l’emozione di Clementino che sulla sua pagina ha scritto un post di ringraziamento a tutti e alla sua Cimitile:

Gescal di Cimitile (NA) 18/4/26

Una data che ricorderò per sempre.

Qui sono nato, qui ho fatto le prime rime, qui ho riempito i quaderni di scuola sognando un palco.

Ogni strada di questo paese mi ha insegnato qualcosa. La mia famiglia, i miei amici, il Rap che faccio.

Vedere il mio volto su questo muro alla Gescal… non ho parole. Avete reso infinito un ragazzo partito da qui.

Questo è per gli amici di sempre, che c’erano prima e ci sono ancora. E per i miei Nonni, che non ci sono più ma da lassù mi guardano.

Ringrazio Gennaro Spizuoco @hollywood_animazione amico dal giorno zero (sei Immenso!) e l’Amministrazione Comunale che hanno reso possibile tutto questo. @ass_ culturaeistruzionecimitile

L’opera è stata creata dalla Leggenda del Writing Napoletano Corrado Teso @teso_cprsnsis

Si nu mostr!

Il murales è tratto dalla foto scattata dal Grande @alfierocrisci !!

Grazie di cuore a tutti voi.

Questo murales deve dire una cosa chiara: ce la possiamo fare tutti. Anche se vieni dalla Gescal di Cimitile, da Nola, da Camposano, dalla provincia di Napoli o da qualsiasi zona del Sud Italia, anche se parti da un quartiere difficile, puoi sognare e puoi arrivare. Serve solo determinazione.

Voglio che ogni bambino, ogni ragazzo che passa di qui e ha un sogno, guardi questo muro e capisca che si può realizzare. Senza scorciatoie, senza brutte strade. Si può!!

Grazie Cimitile, mi hai dato le radici per restare in piedi e le ali per provare a volare. Ti porto con me per sempre.

“Cimitile pareva infinito”

Grazie ragazzi. Non ho parole, veramente.

Forever

E Forza Napoli Sempre !!