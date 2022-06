Viabilità, ambiente, turismo: ecco i punti principali del programma di “Per Somma”

SOMMA VESUVIANA – Dalla viabilità allo sport, passando per il turismo, la cultura, l’ambiente. La lista civica “Per Somma”, che sostiene il candidato sindaco Giuseppe Bianco alle prossime elezioni comunali del 12 giugno a Somma Vesuviana, elenca i punti principali del programma, più volte spiegato ai cittadini nel corso della campagna elettorale.

Il primo tema è quello di piazza Vittorio Emanuele III che, come più volte detto da “Per Somma”, «va restituita ai cittadini e agli esercizi commerciali».

L’idea è quella di intervenire architettonicamente, demolendo la recinzione a muro, creando così ingresso “a raso” come nelle principali piazze italiane; dare la possibilità agli esercenti di ottenere spazi da dedicare alle loro attività, installando strutture da concedere a richiesta; costruire spazi pubblici comuni coperti, dotati di panchine per ripararsi dalle intemperie e predisporre zone attrezzate per lo svago dei più piccoli; installare un impianto di videosorveglianza.