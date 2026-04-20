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Violenza cieca a Marigliano: 17enne accoltellato, feriti anche padre e zio

Redazione1
di Redazione1

 

Momenti di tensione e violenza a Marigliano, dove una rissa tra giovani ha provocato il ferimento di un minorenne e il coinvolgimento di altri due adulti. L’episodio si è verificato nelle scorse ore e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari.

Secondo quanto emerso, a riportare le conseguenze più gravi è stato un ragazzo di 17 anni, colpito con un’arma da taglio al gluteo destro durante la lite. Una ferita che, pur non essendo risultata fortunatamente letale, ha richiesto cure mediche immediate.

La situazione si è ulteriormente aggravata poco dopo, quando sul posto sono giunti il padre e lo zio del giovane. I due, nel tentativo di intervenire o comprendere quanto stesse accadendo, sarebbero stati a loro volta aggrediti dai presenti. Alcuni dei giovani coinvolti avrebbero utilizzato sedie prelevate da un’attività commerciale vicina per colpirli.

Il bilancio finale è di tre persone ferite. Tutti sono stati trasferiti presso l’ospedale di Nola, dove sono stati medicati e successivamente dimessi. I medici hanno stabilito una prognosi di quindici giorni per il 17enne, mentre al padre e allo zio sono stati assegnati dieci giorni ciascuno.

Sull’accaduto sono ora in corso le indagini dei carabinieri, che stanno lavorando per ricostruire con esattezza la dinamica della rissa e individuare eventuali responsabilità. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e valutando la presenza di eventuali immagini di videosorveglianza utili a chiarire i contorni della vicenda.

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della violenza tra giovani e sulla gestione delle situazioni di conflitto, spesso degenerate in modo improvviso e pericoloso.

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