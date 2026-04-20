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Abusi su donna disabile, due arresti a Napoli: indagini partite dai video

Redazione1
di Redazione1

 

Un’indagine complessa e delicata ha portato all’arresto di due uomini, di 32 e 33 anni, accusati di violenza sessuale aggravata ai danni di una donna di 59 anni in condizioni di grave disabilità. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri della Compagnia Napoli-Stella su disposizione del Gip del Tribunale di Napoli.

L’elemento centrale dell’inchiesta è rappresentato dai filmati consegnati agli investigatori dalla figlia della vittima, che ha sporto denuncia il 22 marzo. Le immagini hanno consentito agli inquirenti di ricostruire un contesto inquietante e di attribuire precise responsabilità, diventando un passaggio chiave nella definizione del quadro accusatorio.

Secondo la ricostruzione della Procura, uno degli indagati avrebbe abusato della donna approfittando della sua totale incapacità di reagire. Un aspetto ancora più grave riguarda il presunto coinvolgimento della figlia convivente della vittima, che avrebbe facilitato l’ingresso dell’uomo nell’abitazione e documentato gli episodi con il cellulare.

Le analisi tecniche sui dispositivi elettronici hanno permesso di identificare con precisione i soggetti coinvolti, anche attraverso elementi apparentemente secondari come tatuaggi e capi di abbigliamento. Un lavoro investigativo minuzioso che ha rafforzato le accuse.

A carico dei due uomini è stata contestata anche la minaccia grave: avrebbero cercato di esercitare pressioni sulla denunciante per indurla a ritirare la querela.

Il caso riporta l’attenzione sulla vulnerabilità delle persone fragili e sull’importanza delle denunce supportate da elementi concreti. L’azione congiunta di familiari e forze dell’ordine si è rivelata decisiva per far emergere una vicenda che altrimenti sarebbe potuta restare nascosta.

Resta fermo il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

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