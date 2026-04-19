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Poggiomarino, ladri rubano parte dell’oro votivo di Sant’Antonio

Redazione ilMediano.it
di Redazione ilMediano.it
Colpo notturno a Poggiomarino, dove ignoti si sono introdotti nella casa canonica della parrocchia dei Santi Sposi. L’episodio si è verificato tra venerdì e sabato, quando i malviventi hanno avuto accesso ai locali riuscendo ad appropriarsi di alcuni oggetti di valore, tra cui parte dell’oro votivo legato al culto di Sant’Antonio.
Da una prima ricostruzione, gli autori del furto avrebbero agito con rapidità, muovendosi all’interno dell’edificio alla ricerca di preziosi, in particolare ex voto e gioielli donati nel tempo dai fedeli.
L’azione è stata interrotta dal risveglio di uno dei religiosi presenti, che ha messo in fuga gli intrusi. Nella precipitosa ritirata, i ladri avrebbero lasciato sul posto parte della refurtiva.
Sull’accaduto cresce l’attenzione della comunità locale, colpita soprattutto dal valore simbolico dei beni sottratti. Indagini in corso per risalire ai responsabili.
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